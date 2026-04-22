México

Fiscalía de Guanajuato confirma agresión a periodista durante operativo en Juventino Rosas

El comunicador resultó con lesiones tras documentar cateos en San Antonio de las Maravillas y presentó una denuncia penal

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El reportero fue agredido mientras hacía una transmisión en directo. (Crédito: X)
El reportero fue agredido mientras hacía una transmisión en directo. (Crédito: X)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la agresión contra el periodista Makario Sierra durante un operativo realizado en la comunidad de San Antonio de las Maravillas, en el municipio de Juventino Rosas. El hecho fue reconocido por el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron la mañana del lunes, cuando el reportero daba cobertura a un operativo que incluyó cateos en varios inmuebles y la detención de una persona. Estas acciones forman parte de las investigaciones en la zona tras la localización de fosas clandestinas.

El periodista señaló que al llegar al lugar comenzó a documentar la actuación de agentes ministeriales, quienes presuntamente agredían a habitantes de la comunidad. Tras identificarse como integrante de prensa, indicó que un elemento le solicitó retirarse.

Posteriormente, al continuar con la cobertura desde otro punto, fue interceptado por varios agentes. Según su testimonio, los elementos intentaron quitarle su teléfono celular y lo golpearon con armas, lo que provocó que cayera al suelo. Refirió que al menos seis agentes participaron en la agresión física.

El comunicador logró retirarse del lugar y, al llegar a la carretera de acceso a la comunidad, comenzó a presentar malestar físico. Fue auxiliado y trasladado al Hospital Comunitario de Juventino Rosas, y posteriormente a una clínica en Valle de Santiago.

El diagnóstico médico incluyó hematomas en la cabeza y un esguince derivado de los golpes recibidos.

Luego de la agresión, la fiscalía estatal emitió un comunicado en el que subraya su reconocimiento y respeto por la labor periodística. (Crédito: X | @FGEGUANAJUATO)
Luego de la agresión, la fiscalía estatal emitió un comunicado en el que subraya su reconocimiento y respeto por la labor periodística. (Crédito: X | @FGEGUANAJUATO)

Denuncia formal ante la fiscalía

Tras los hechos, el periodista acudió a las instalaciones de la Fiscalía en Juventino Rosas para presentar una denuncia formal. El caso quedó registrado bajo el expediente 44657/2026 por los delitos de lesiones, robo —por la sustracción de su teléfono— y omisión de auxilio por parte de servidores públicos.

En un comunicado, la fiscalía aseguró que la dependencia “reconoce y respeta plenamente la labor periodística como un pilar fundamental de la vida democrática. En consecuencia, ninguna actuación institucional puede vulnerar la integridad, la dignidad ni los derechos de quienes ejercen el periodismo”.

En el mismo texto, la fiscalía agregó que “la institución no tolera conductas de abuso, intimidación ni uso indebido de la fuerza. Toda actuación de su personal debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos (...) se brindará acompañamiento institucional al periodista afectado, garantizando su atención médica necesaria”.

En días previos, habitantes de San Antonio de las Maravillas habían manifestado inconformidad por la actuación de elementos de investigación durante los operativos desplegados en la zona, señalando presuntos abusos de autoridad.

La confirmación oficial de la agresión abre un proceso de revisión sobre la actuación de los agentes involucrados durante el operativo.

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