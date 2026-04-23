México

Protesta indígena frena arranque de planta Mexinol en Sinaloa: Rocha Moya es confrontado y promete revisión

Comunidades de Ahome confrontan al gobernador y frenan el inicio del proyecto por posibles daños ambientales

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Rubén Rocha Moya-SInaloa-9 de septiembre
La colocación de la primera piedra de Mexinol en Topolobampo fue interrumpida por protestas de comunidades indígenas. (Gobierno de Sinaloa)

La colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, se vio interrumpida este jueves por la irrupción de comunidades indígenas y activistas ambientales que rechazan el proyecto.

El evento, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, tuvo que ser suspendido ante la presión de los manifestantes, quienes incluso derribaron la piedra simbólica colocada al inicio de la ceremonia.

Los inconformes, agrupados en el colectivo “Aquí No” y provenientes de comunidades como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, denunciaron que el proyecto representa un riesgo ambiental para la Bahía de Ohuira, una zona clave para la pesca y sustento de pueblos originarios.

Reclamos por falta de consulta indígena y daño ambiental

Uno de los principales señalamientos fue la ausencia de una consulta indígena previa, libre e informada, requisito establecido en normativas nacionales e internacionales.

Crédito: Captura de pantalla
Crédito: Captura de pantalla

De acuerdo con resoluciones ambientales emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este proceso es una condicionante para el desarrollo del proyecto.

Los manifestantes advirtieron que la instalación de la planta podría alterar tanto el ecosistema terrestre como marino, afectando directamente sus actividades productivas, especialmente la pesca.

También acusaron que en ejercicios previos se simuló la participación ciudadana, lo que incrementó la desconfianza hacia las autoridades.

Tensión política: enfrentamientos con autoridades locales

Durante la protesta, el gobernador Rocha Moya fue confrontado directamente por los inconformes, quienes le exigieron atender sus demandas.

El mandatario pidió permitir la continuidad del evento y ofreció dialogar posteriormente, pero ante la presión tuvo que retirarse del lugar.

El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, fue confrontado durante la protesta contra Mexinol.
El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, fue confrontado durante la protesta contra Mexinol.

En paralelo, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, protagonizó un intercambio con una manifestante indígena, cuestionando su presencia en la protesta, lo que evidenció el clima de tensión entre autoridades y ciudadanos.

Horas más tarde, el gobernador sostuvo una reunión con representantes de las comunidades en Topolobampo, donde se comprometió a convocar una consulta indígena antes de que el proyecto continúe.

Subrayó que la planta no avanzará sin este proceso y que también planteará el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya reconoció que la protesta refleja un conflicto sensible y admitió que la inversión podría estar en riesgo si no se logran acuerdos.

Asimismo, aseguró que el proyecto deberá cumplir con estrictos estándares ambientales y que ninguna inversión está por encima del cuidado del entorno.

Mexinol: inversión energética y foco de conflicto social

El proyecto Pacífico Mexinol, impulsado por la empresa Transition Industries, contempla la producción de metanol —considerado de bajas emisiones— con una capacidad estimada de más de seis mil metros cúbicos diarios.

Habitantes de Ahome protestan durante arranque de la planta de metanol verde Mexinol.
Habitantes de Ahome protestan durante arranque de la planta de metanol verde Mexinol.

Además, incluye infraestructura portuaria, ductos, plantas de tratamiento y generación eléctrica.

Aunque el gobierno estatal lo ha promovido como un motor de desarrollo económico que generaría miles de empleos, la oposición social ha puesto en evidencia la tensión entre crecimiento industrial y derechos de las comunidades indígenas.

  • Comunidades indígenas bloquearon accesos y detuvieron el evento
  • Manifestantes derribaron la primera piedra simbólica
  • Denuncian falta de consulta previa y riesgos ambientales
  • Gobierno estatal promete consulta antes de continuar el proyecto

El caso de Mexinol refleja un escenario recurrente en México: proyectos estratégicos que enfrentan resistencia social ante la falta de consenso y garantías ambientales, lo que obliga a replantear la relación entre desarrollo económico y derechos de las comunidades.

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