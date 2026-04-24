Consejo Consultivo Nacional de Morena reconoce gestión de Luisa María Alcalde tras su salida del partido

El Consejo Consultivo Nacional de Morena destacó los resultados de la gestión de Luisa María Alcalde en una etapa clave de consolidación partidista. Crédito: (Morena)

El Consejo Consultivo Nacional de Morena emitió un pronunciamiento en el que reconoció el trabajo realizado por Luisa María Alcalde Luján al frente del partido, luego de su salida de la presidencia nacional.

En el comunicado, el órgano interno señaló que su gestión se desarrolló en una etapa relevante para la consolidación del partido, destacando su orientación política y el fortalecimiento de su estructura organizativa.

Crecimiento de la militancia y estructura territorial de Morena

De acuerdo con el posicionamiento, durante la dirigencia de Alcalde Luján se impulsaron tareas de organización territorial y vinculación con la militancia.

En un comunicado, el Consejo Consultivo Nacional de Morena reconoció la gestión de Luisa María Alcalde al frente del partido.

Entre los principales aspectos señalados se encuentran:

Incremento del padrón de afiliados hasta alrededor de 12 millones

Instalación de comités en más de 71 mil secciones electorales

Participación de mujeres , jóvenes y distintos sectores sociales

Consolidación del trabajo de base y organización interna

El Consejo Consultivo indicó que estos elementos contribuyeron al fortalecimiento del partido a nivel nacional.

Salida de la dirigencia y paso a la Consejería Jurídica de la Presidencia

La salida de Alcalde Luján de Morena ocurre tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El nombramiento se produce luego de la renuncia de Esthela Damián Peralta, quien dejó el cargo para participar en actividades políticas en Guerrero.

Deja la dirigencia de Morena y acepta la invitación de Sheinbaum para ir a la Consejería Jurídica de Presidencia. (Morena)

La mandataria federal explicó que la designación responde a la experiencia jurídica y trayectoria política de Alcalde dentro de la administración pública federal.

Llamado a la unidad interna ante nueva etapa del partido

En su mensaje, el Consejo Consultivo también hizo referencia al inicio de una nueva etapa en Morena, señalando la importancia de mantener la unidad interna.

El órgano subrayó que este proceso debe desarrollarse con responsabilidad política y continuidad en las tareas organizativas del partido.

Asimismo, expresó su reconocimiento institucional a Alcalde Luján por su desempeño y le deseó éxito en su nueva responsabilidad dentro del gobierno federal.

Proceso interno para definir nueva dirigencia nacional de Morena

Tras la salida de Alcalde, se prevé que los órganos de dirección de Morena convoquen a un proceso interno para designar a la nueva presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Morena prevé iniciar un proceso interno para definir a su próxima dirigencia nacional tras la salida de Luisa María Alcalde. EFE/Miguel Sierra

Entre los perfiles mencionados públicamente se encuentra Ariadna Montiel Reyes, aunque hasta el momento no se ha confirmado una designación oficial.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no ha habido una definición sobre el relevo y que el proceso corresponderá a las instancias partidistas.

Contexto de ajustes en Morena y el gobierno federal

La incorporación de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica forma parte de cambios recientes en el entorno político, derivados de movimientos tanto en el partido como en el gabinete federal.

La Consejería Jurídica es responsable de la revisión de decretos, iniciativas y asuntos legales del Ejecutivo, por lo que su titularidad es considerada un cargo estratégico dentro de la administración pública.

Con estos movimientos, Morena inicia un proceso de reorganización interna, mientras el gobierno federal realiza ajustes en posiciones clave.