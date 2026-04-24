Vuelos demorados y cancelados en el AICM este jueves

El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en vivo de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del jueves 23 de abril.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:50

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:45

Estado: Demorado

Vuelo: Y4760

Destino: Denver

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:40

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Vuelo: VB112

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:09

Estado: Demorado

Vuelo: UJ735

Destino: Huatulco

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 12:30

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 13:35

Estado: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:10

Estado: Demorado

Vuelo: LP2471

Destino: Lima

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 15:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AA2547

Destino: L.Angeles

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:15

Estado: Demorado

Vuelo: JJ8113

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 17:20

Estado: Demorado

Vuelo: UA474

Destino: Chicago

Aerolínea: United Airlines

Hora: 19:10

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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