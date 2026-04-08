Línea 2 del Metro CDMX: en esta fecha concluye la remodelación en todas las estaciones

Revelan cuándo entregarán las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX - STC )

El Gobierno de la Ciudad de México actualizó los últimos avances que se tienen en la obra de remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), desde febrero inició la intervención a esta ruta principal de la red del Metro CDMX, pues atraviesa el centro de la capital y permite la conexión con el sur, zona donde se espera alta afluencia turística por el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, Adrián Rubalcava, director del STC Metro, explicó cómo avanza la obra en la Línea 2 del Metro CDMX y la fecha que se tiene prevista para la finalización del proyecto, con el objetivo de entregarla antes de la Copa Mundial 2026, las autoridades revelaron detalles del cronograma y fases para concluir los trabajos en la línea azul.

“Es una ejecución de obras importantes, de una inversión importante, de mil 500 millones de pesos que emanan de la federación y que fueron gestionados por la jefa de Gobierno y que hoy se van a reflejar en estaciones nuevas, mantenimiento nuevo, trenes completamente modernizados y estamos seguros de que esto ayudará a que los usuarios tengan una experiencia favorable”, señaló el director del Metro CDMX.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que en la estación Zócalo/ Tenochtitlán ya concluyeron los trabajos para instalar los nuevos mecanismos eléctricos para mejorar el acceso y salida de las instalaciones (X/ @AdrianRubalcava)

¿Cuándo terminan las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

El STC Metro explicó que la remodelación de la Línea 2 contempló un plazo de tres meses, el cual empezó en marzo y se prevé que finalice en mayo. A lo largo del mes de marzo se realizó la fase de ingeniería básica, estudios y demoliciones; en abril se realizarán intervenciones de estudios, topografía, acabados mayores y colocación de nuevos materiales, este será el mes con las intervenciones más importantes.

Por último en el mes de mayo se realizarán trabajos menores como son pintura, detalles, acabados, señalética y pruebas operativas. Dependerá de esta última fase para definir el día oficial para la entrega de la Línea 2 del Metro CDMX, pero las autoridades precisaron que no pasará del 31 de mayo, pues quieren tener listo el servicio antes de la inauguración del Mundial 2026 que es el 11 de junio.

Así va la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX

En esta fecha entregarán la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

El director del Metro CDMX informó detalles del esquema de trabajo implementado en la Línea 2 como parte de las obras de mantenimiento programadas por el Gobierno de la ciudad. Detalló que la primera etapa se centra en el mantenimiento de los trenes, destacando la planeación para incrementar la flota operativa de 28 a 32 trenes, lo que permitirá mejorar la frecuencia y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

El mantenimiento contempla acciones específicas, como el mejoramiento de los diferenciales de los ejes de rodamiento, el reemplazo de todos los baleros dañados en los materiales rodantes y la sustitución de zapatas sintéticas afectadas. También se realiza una revisión de los sistemas de apertura de puertas, que presentan afectaciones recurrentes, así como una inspección detallada de los frenos y los sistemas eléctricos.

La Terminal Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX muestra su avanzada remodelación con nuevos torniquetes y un moderno diseño interior. (X/ @caminalex)

Se está renovando la imagen interior de los trenes, con el cambio de pisos, la instalación de nueva iluminación y la sustitución de vidrios para garantizar mayor limpieza y mejorar la experiencia del usuario. Recordó que la Línea 2presentaba numerosos trenes con problemas en el sistema de iluminación, situación que está siendo corregida.