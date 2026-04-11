México

El Centrobús de la CDMX arranca este 8 de mayo: conoce horarios y rutas

La nueva red de transporte de la CDMX pondrá en movimiento a miles de personas alrededor del Centro Histórico

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Un Centrobús eléctrico naranja con un hombre y un diseño de dragón en primer plano, superpuesto sobre una imagen de la Catedral Metropolitana y una multitud en el Zócalo de CDMX
El nuevo Centrobús eléctrico, decorado con un diseño inspirado en Quetzalcóatl, está preparado para iniciar su recorrido por el concurrido Centro Histórico de la Ciudad de México, ofreciendo una nueva opción de transporte sustentable.

El gobierno de la Ciudad de México confirmó la llegada de Centrobús, un sistema de transporte de vagones eléctricos que iniciará operaciones este 8 mayo en la capital.

El servicio tendrá dos rutas principales y contará con horarios extendidos para facilitar el traslado de usuarios en zonas clave de la ciudad.

De acuerdo con el anuncio oficial, las dos rutas cubrirán circuitos en zonas de alta demanda, con la intención de complementar otros servicios existentes como el Metrobús y el Trolebús.

La llegada de este transporte se enmarca dentro de los preparativos para el Mundial de futbol 2026 y es parte de las varias mejoras que se implementan bajo la administración del gobierno de la Ciudad de México.

Al momento no se conocen los costos oficiales del viaje en Centrobús, mas se estima que cada pasaje ronde entre los 7 pesos por persona y se pueda acceder con la Tarjeta de Movilidad Integrada, misma que se utiliza para viajes en Metro y Metrobús.

Rutas y horarios

Centrobús estará disponible desde las 5:00 hasta las 23:00 horas, permitiendo a miles de pasajeros desplazarse en unidades totalmente eléctricas y reducir las emisiones contaminantes.

Los puntos que atravesará son:

Ruta exterior:

  • República de El Salvador
  • Circunvalación
  • República de Venezuela
  • Eje Central

Ruta interior:

  • República de Uruguay
  • Eje Central
  • Donceles
  • Avenida Circunvalación
Legislador de PT propone Tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa para Mundial 2026. (Crédito: Jovani Pérez| Infobae México)
Legislador de PT propone Tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa para Mundial 2026. (Crédito: Jovani Pérez| Infobae México)

Además, de acuerdo con Carlos Cervantes Godoy, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, las unidades serán operadas por mujeres y los recorridos serán de alrededor de 40 minutos.

Entre las dos alternativas se contemplan 33 paradas, incluyendo el tránsito por espacios culturales, históricos y turísticos como la Torre Latinoamericana y Bellas Artes, al mismo tiempo que reducirá el tráfico causado por automóviles en la zona.

Se estima que el Centrobús beneficie a más de 88 mil 400 personas al mes, contribuyendo a mejorar el sistema de transporte público en la ciudad

Movilidad se mantiene a la vanguardia

La introducción de estos vagones eléctricos busca fortalecer el transporte público bajo criterios de innovación y sustentabilidad, sumándose a las estrategias para modernizar la movilidad en la capital.

Esta nueva alternativa surge para atender la demanda diaria de quienes recorren las rutas establecidas por Centrobús, que próximamente circularán de forma regular a partir del mes de mayo.

La inversión que representó este proyecto fue de 111 millones de pesos y contará con 12 autobuses, que transitarán por el centro histórico a través de la “Ruta de las Mujeres Indígenas”.

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