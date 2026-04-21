México

Gobierno CDMX recibe nuevas unidades de Trolebús: en estas líneas darán servicio

Las autoridades de movilidad explicaron que estos autobuses eléctricos mejorarán el transporte público en la capital

Guardar
Los cambios en una ruta serán este jueves 11 y viernes 12 de diciembre.
El Trolebús de la Ciudad de México informó que habrá modificaciones en una de sus rutas debido a los festejos de la Virgen de Guadalupe. Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) anunció la incorporación de 13 nuevos trolebuses a su flota, esto en el marco de la modernización del transporte capitalino y como parte de los preparativos para las nuevas líneas que se construirán de cara al Mundial 2026.

Una de las apuestas del Gobierno de la CDMX es fortalecer la movilidad por la cantidad de visitantes que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA, por ello, las unidades del Trolebús que recientemente adquirieron toman relevancia para mejorar el transporte público eléctrico.

De acuerdo con las autoridades, la madrugada de este martes 21 de marzo arribaron los nuevos trolebuses a la capital y fueron trasladados al Depósito Tetepilco y se integrarán próximamente al servicio.

¿A qué líneas del Trolebús se incorporarán las nuevas unidades?

Las autoridades del gobierno capitalino recibieron nuevas unidades de Trolebuses que estarán operando en las nuevas líneas, como en la Línea 14 de Chapultepec - Estadio Azteca (X/ @STECDMX)

Actualmente, la Secretaría de Movilidad y la STE coordinan acciones para la construcción de la Línea 14 del Trolebús, la cual partirá desde el paradero de Universidad —al exterior de la Línea 3 del Metro CDMX— y llegará hasta el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco.

Se espera que esta ruta opere en junio y sea una de las vías importantes de traslado, pues la línea pasará a un costado del Estadio Banorte. A falta del anuncio oficial de las autoridades, estas nuevas unidades estarán operando en la Línea 14.

El organismo detalló en X que estos nuevos trolebuses simbolizan un avance en el compromiso institucional por ofrecer un transporte más eficiente y sustentable. “Estas nuevas unidades representan un avance en nuestro compromiso por brindar un servicio más eficiente, seguro y sustentable para todas y todos los usuarios”, señaló el Servicio de Transportes Eléctricos, al destacar la meta de mover a la ciudad “con energía limpia y calidad”.

Otra de las rutas del Trolebús que está en construcción es la Línea 0 que irá por Circuito Interior, por lo que las nuevas unidades podrían operar en este servicio.

trolebus cdmx - trolebus estadio azteca linea 13 - 22 abril 2025
La Línea 13 del Trolebús llegará al Estadio Azteca (X/ @DirectorSTE)

La Semovi informa sobre accidente en la Línea 11 del Trolebús Chalco – Santa Martha

Al menos 20 personas heridas dejó el choque de una unidad del Trolebús Chalco – Santa Martha la mañana del jueves 16 de abril en la estación Covadonga, municipio de Chalco, Estado de México, según informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).

El accidente se produjo luego de que el conductor habría perdido el control tras quedarse dormido, de acuerdo con los primeros reportes. El STE confirmó que 20 usuarios fueron trasladados para valoración clínica en distintos hospitales, pero aclaró que ninguno presentó lesiones que pongan en riesgo su vida. Tras el choque, el operador fue presentado ante las autoridades para deslindar responsabilidades y la unidad fue retirada del lugar, reportó la Semovi en un comunicado.

Por el percance, la Línea 11 del Trolebús operó con marcha de seguridad mientras se realizaban las labores de atención y retiro de la unidad afectada.

Temas Relacionados

TrolebúsCDMXmexico-noticias

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 21 de abril

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en la CDMX este 21 de abril

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

El escenario, diseñado para 8 mil aficionados, combinará arte, arquitectura y pasión en la inauguración frente a Conspiradores

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Suprema corte defiende la privacidad de las personas, actas de nacimiento en Jalisco no dirán si el titular está casado o divorciado

La determinación señala como contraria a derechos fundamentales la práctica de señalar la vida civil de los individuos

Suprema corte defiende la privacidad de las personas, actas de nacimiento en Jalisco no dirán si el titular está casado o divorciado

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: se restablece la circulación en Manuel Carpio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: se restablece la circulación en Manuel Carpio

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Bárbara Torres cuenta por qué se desmayó y fue hospitalizada tras obra de teatro ‘Brujas’ en Tamaulipas

Bárbara Torres cuenta por qué se desmayó y fue hospitalizada tras obra de teatro ‘Brujas’ en Tamaulipas

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

Violencia en set de ‘Sin senos no hay paraíso’ impacta en México: la ANDA exige seguridad para actores y crew

Laura Pausini es destrozada en ‘Sale el Sol’ por exigir a fans cantar en sus conciertos: “Le ganó el ego”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

DEPORTES

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial