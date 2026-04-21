Gobierno CDMX recibe nuevas unidades de Trolebús: en estas líneas darán servicio

El Trolebús de la Ciudad de México informó que habrá modificaciones en una de sus rutas debido a los festejos de la Virgen de Guadalupe. Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) anunció la incorporación de 13 nuevos trolebuses a su flota, esto en el marco de la modernización del transporte capitalino y como parte de los preparativos para las nuevas líneas que se construirán de cara al Mundial 2026.

Una de las apuestas del Gobierno de la CDMX es fortalecer la movilidad por la cantidad de visitantes que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA, por ello, las unidades del Trolebús que recientemente adquirieron toman relevancia para mejorar el transporte público eléctrico.

De acuerdo con las autoridades, la madrugada de este martes 21 de marzo arribaron los nuevos trolebuses a la capital y fueron trasladados al Depósito Tetepilco y se integrarán próximamente al servicio.

¿A qué líneas del Trolebús se incorporarán las nuevas unidades?

Las autoridades del gobierno capitalino recibieron nuevas unidades de Trolebuses que estarán operando en las nuevas líneas, como en la Línea 14 de Chapultepec - Estadio Azteca (X/ @STECDMX)

Actualmente, la Secretaría de Movilidad y la STE coordinan acciones para la construcción de la Línea 14 del Trolebús, la cual partirá desde el paradero de Universidad —al exterior de la Línea 3 del Metro CDMX— y llegará hasta el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco.

Se espera que esta ruta opere en junio y sea una de las vías importantes de traslado, pues la línea pasará a un costado del Estadio Banorte. A falta del anuncio oficial de las autoridades, estas nuevas unidades estarán operando en la Línea 14.

El organismo detalló en X que estos nuevos trolebuses simbolizan un avance en el compromiso institucional por ofrecer un transporte más eficiente y sustentable. “Estas nuevas unidades representan un avance en nuestro compromiso por brindar un servicio más eficiente, seguro y sustentable para todas y todos los usuarios”, señaló el Servicio de Transportes Eléctricos, al destacar la meta de mover a la ciudad “con energía limpia y calidad”.

Otra de las rutas del Trolebús que está en construcción es la Línea 0 que irá por Circuito Interior, por lo que las nuevas unidades podrían operar en este servicio.

La Línea 13 del Trolebús llegará al Estadio Azteca (X/ @DirectorSTE)

La Semovi informa sobre accidente en la Línea 11 del Trolebús Chalco – Santa Martha

Al menos 20 personas heridas dejó el choque de una unidad del Trolebús Chalco – Santa Martha la mañana del jueves 16 de abril en la estación Covadonga, municipio de Chalco, Estado de México, según informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).

El accidente se produjo luego de que el conductor habría perdido el control tras quedarse dormido, de acuerdo con los primeros reportes. El STE confirmó que 20 usuarios fueron trasladados para valoración clínica en distintos hospitales, pero aclaró que ninguno presentó lesiones que pongan en riesgo su vida. Tras el choque, el operador fue presentado ante las autoridades para deslindar responsabilidades y la unidad fue retirada del lugar, reportó la Semovi en un comunicado.

Por el percance, la Línea 11 del Trolebús operó con marcha de seguridad mientras se realizaban las labores de atención y retiro de la unidad afectada.