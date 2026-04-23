INAPAM 2026: Reinserción laboral y aguinaldo, los beneficios adicionales que ofrece el programa para personas de 60 años en adelante

El programa Vinculación Productiva brinda una alternativa formal para quienes buscan estabilidad económica después de los 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) impulsa en 2026 el programa Vinculación Productiva, que facilita la reinserción laboral de personas mayores de 60 años y ofrece beneficios como aguinaldo, utilidades y sueldo base, además de otras prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo.

El programa Vinculación Productiva brinda una alternativa formal para quienes buscan estabilidad económica después de los 60 años.

A través de este esquema, las personas adultas mayores pueden acceder a empleos remunerados en empresas que valoran su experiencia. Las vacantes pueden contemplar jornadas completas, parciales, proyectos o servicios por honorarios, con opciones de horarios flexibles y actividades voluntarias.

Acceso y requisitos para la reinserción laboral

La documentación puede incluir carnet de salud, comprobante de domicilio y, según el puesto, referencias laborales o currículum. El trámite es gratuito y presencial en módulos autorizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar, es necesario ser mayor de 60 años, contar con la credencial INAPAM vigente, identificación oficial y CURP. Se debe completar una solicitud y presentarse en entrevista con el personal del programa, donde se evalúan habilidades e intereses.

Posteriormente, se gestiona la postulación a vacantes acordes al perfil.

La documentación puede incluir carnet de salud, comprobante de domicilio y, según el puesto, referencias laborales o currículum. El trámite es gratuito y presencial en módulos autorizados, con atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Prestaciones y beneficios económicos

Quienes se integran mediante Vinculación Productiva acceden a sueldo base, vacaciones, prima vacacional, seguridad social, reparto de utilidades y aguinaldo proporcional o completo, conforme a la legislación laboral.

El ingreso mensual puede alcanzar 9.500 pesos o más, dependiendo del puesto y las horas trabajadas. Además, la integración al programa no afecta el cobro de pensiones vigentes.

El aguinaldo se paga con la misma fecha límite que para el resto de los trabajadores en México, el 20 de diciembre de 2026.

En caso de haber trabajado menos de doce meses, el pago es proporcional. Las empresas pueden otorgar prestaciones superiores a las de la ley, según sus políticas internas.

Impacto y objetivos sociales del programa

INAPAM promueve la sensibilización de las empresas para que generen condiciones de respeto e igualdad de oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa busca fomentar la inclusión laboral y social de las personas adultas mayores, reconociendo el valor de su experiencia en el sector productivo. INAPAM promueve la sensibilización de las empresas para que generen condiciones de respeto e igualdad de oportunidades.

Además de los ingresos formales, la inclusión laboral contribuye al bienestar integral y a la autonomía de quienes participan, permitiendo que mantengan un rol activo en la sociedad.

Mecanismos oficiales de inscripción y consulta

Las personas interesadas deben acudir a los módulos de Vinculación Productiva en cada estado. Para ubicar la sede más cercana, pueden consultar el portal oficial del INAPAM, llamar al teléfono 55 2386 8080 o escribir al correo vinculacion.productiva@inapam.gob.mx

En los módulos se ofrece atención personalizada y acompañamiento durante el proceso de registro y selección de vacantes.

¿Qué es Vinculación Productiva INAPAM?

La estrategia busca garantizar el derecho de las personas adultas mayores a acceder a un trabajo formal, con igualdad de oportunidades, ingresos propios y prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa de Vinculación Productiva del INAPAM es una iniciativa oficial orientada a la inclusión laboral de personas mayores de 60 años en México.

Según el sitio de la Secretaría de Bienestar y la normativa vigente, este esquema tiene como objetivo principal promover empleos dignos y actividades productivas —remuneradas o voluntarias— para quienes desean mantenerse activos y aprovechar sus conocimientos y experiencia en el ámbito laboral.

La estrategia busca garantizar el derecho de las personas adultas mayores a acceder a un trabajo formal, con igualdad de oportunidades, ingresos propios y prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo, contribuyendo así a su bienestar integral y estabilidad económica.

El programa se alinea con la visión del INAPAM como órgano rector de las políticas públicas para este sector y responde a compromisos nacionales de inclusión y desarrollo social.