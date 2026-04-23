Es oficial, diésel a 28 pesos: Hacienda revela reducción de comisiones por pago con tarjeta y cambios al IEPS

El Gobierno de México acuerda con el sector gasolinero mantener el precio máximo del diesel en 28 pesos por litro para proteger la economía nacional. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y representantes del sector gasolinero acordaron mantener el precio máximo del diésel en 28 pesos por litro, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este 22 de abril.

Esta medida tiene el objetivo declarado de proteger la economía nacional a través de esfuerzos coordinados para evitar incrementos en el costo del diésel.

Durante una reunión encabezada el pasado 21 de abril por Claudia Sheinbaum, con la participación de las secretarías de Energía, Hacienda, autoridades de Profeco, Pemex, ASEA y la Guardia Nacional, así como empresarios del sector petrolero, se definieron medidas adicionales destinadas a lograr descensos en el precio final del diésel.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que el acuerdo estabilizará los precios del diesel mediante estímulos al IEPS y reducción de comisiones electrónicas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Entre las acciones acordadas, destacan la permanencia de los estímulos al IEPS y la reducción de las comisiones en pagos con tarjetas de crédito, vales y medios electrónicos.

Los empresarios gasolineros, de acuerdo con el comunicado oficial, asumirán el compromiso de ampliar la cantidad de estaciones de servicio que respalden esta política en todo el país.

Por su parte, el gobierno federal continuará implementando soluciones administrativas, optimizando trámites para el sector, reforzando la seguridad y mejorando la logística en el transporte y suministro de combustibles.

México usa un nuevo modelo energético que procure el control de los recursos

El rediseño institucional busca mantener precios estables de gasolina y diésel para los sectores sociales y productivos. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

El gobierno federal intensificó su estrategia para asegurar gasolina suficiente en México a través de un nuevo modelo energético enfocado en la recuperación del control sobre los recursos estratégicos y la protección del precio para la ciudadanía y sectores productivos.

Este enfoque busca evitar incrementos en el costo del combustible, considerado uno de los factores con mayor potencial de causarle un efecto directo al bolsillo de los mexicanos.

Durante la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar el pasado 14 de abril, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que la actual administración ha rediseñado las instituciones del sector energético.

González Escobar afirmó que el Estado reasume su papel central como coordinador de las grandes misiones nacionales y como motor del desarrollo tecnológico en áreas donde las grandes empresas privadas mantienen una presencia limitada.

Claudia Sheinbaum sostuvo que el apoyo federal ha permitido que el precio de la gasolina se mantenga contenido. La presidenta advirtió el pasado 13 de abril que, sin la intervención gubernamental, el precio minorista habría superado los 30 pesos por litro para ese combustible y 32 o 33 pesos el diésel, cifras que duplican los niveles registrados en años previos.

Marina decomisa 103 bidones de combustible cerca de Michoacán

La Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con 103 bidones de combustible cerca de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante recorridos de vigilancia orientados a frenar el traslado ilícito de recursos hacia grupos criminales.

Estos decomisos forman parte de los patrullajes permanentes que la Armada mantiene en aguas nacionales para inhibir operaciones de la delincuencia organizada y limitar el abastecimiento de combustible a embarcaciones que operan fuera de la ley,

Durante el operativo, realizado por la Infantería de Marina, elementos asignados a la Décima Sexta Zona Naval hallaron los 103 bidones con capacidad aproximada de 6 mil litros y arrestaron a tres personas que no pudieron acreditar la legalidad del hidrocarburo, según el reporte de la secretaría de Marina.