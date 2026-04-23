Pablo Lyle podría obtener su libertad este año gracias a su buen comportamiento

El productor Juan Osorio afirmó que Pablo Lyle podría salir de prisión antes de cumplir los cinco años de condena por homicidio involuntario. (EFE: José A. Iglesias / RS)

El productor Juan Osorio consideró que Pablo Lyle podría salir de prisión antes de cumplir su condena de cinco años en Estados Unidos por homicidio involuntario.

La versión sobre una eventual libertad anticipada para el actor se fortaleció este año, a partir de reportes sobre su buena conducta en el penal.

El productor declaró a reporteros que espera ver a Lyle en libertad próximamente y anticipó que el actor podría regresar al medio artístico tras su experiencia en reclusión, como recogió el canal de Eden Dorantes.

Las versiones sobre la libertad anticipada de Pablo Lyle surgieron debido a reportes de buena conducta del actor en la prisión de Miami. (EFE/José A. Iglesias/Pool)

De acuerdo con el fallo dictado en 2019, Lyle recibió una condena de cinco años de cárcel y ocho de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de homicidio involuntario.

La víctima, Juan Ricardo Hernández , falleció después de un altercado vial en Miami.

El actor mexicano permanece en custodia desde entonces. Si Lyle cumplía la sentencia completa, su salida definitiva de prisión estaba prevista hasta 2027.

Juan Osorio enfatizó su disposición a apoyar el regreso laboral del actor: “Yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”. El productor también opinó que las dificultades vividas por Lyle durante su proceso judicial y su estancia en prisión propiciaron un crecimiento personal en el actor.

Pablo Lyle fue condenado en 2019 a cinco años de prisión y ocho de arresto domiciliario tras ser hallado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades estadounidenses no confirmaron libertad anticipada

Durante los últimos meses, circularon versiones sobre la posibilidad de que Pablo Lyle obtuviera libertad anticipada. Diversos medios reportaron que el actor mantuvo buena conducta en prisión, lo que podría facilitar una reducción de su condena a partir de 2026.

Sin embargo, hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos no emitieron ninguna confirmación oficial sobre la modificación de la sentencia o la fecha exacta de una posible liberación.

Fuentes cercanas al caso subrayaron que cualquier cambio en la situación legal de Lyle depende estrictamente de decisiones judiciales y del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para este tipo de beneficios penitenciarios.

La condena y el proceso legal de Pablo Lyle

En 2019, un tribunal estadounidense sentenció a Pablo Lyle por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. El incidente ocurrió tras un altercado vial en Miami, cuando Lyle golpeó a Hernández, quien cayó al suelo y falleció días después en un hospital.

Con la sentencia, el actor recibió cinco años de prisión y ocho más de arresto domiciliario. Lyle permanece bajo custodia desde el momento de su detención y cumple su condena en una prisión de Miami.

Aunque medios informaron que la buena conducta de Pablo Lyle podría facilitar su reducción de condena, las autoridades estadounidenses no confirmaron su posible liberación. EFE/Giorgio Viera

Cronología de Pablo Lyle en prisión

2019: Un juez de Estados Unidos dictó prisión preventiva para Pablo Lyle tras el altercado en el que murió Juan Ricardo Hernández .

2022: El actor fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a cinco años de cárcel y ocho de arresto domiciliario.

2023: Diversos reportes señalaron que Lyle mantenía buena conducta en la prisión y que su caso podría revisarse para una posible libertad anticipada .

2026: Se proyectó como posible año para que Lyle obtuviera una reducción de condena, en caso de que las autoridades concedieran el beneficio.

2027: Si cumplía la totalidad de la sentencia, esta sería la fecha estimada para la liberación definitiva de Pablo Lyle.