Las cantantes de JNS, OV7 y Kabah le arman despedida de soltera a Karla Díaz ante su próxima boda religiosa

La cantante Karla Díaz, casada desde 2021 por lo civil con Dany Dayz, se prepara para su próxima boda religiosa tras una conmovedora propuesta (@YordiRosado)

Karla Díaz recibió una despedida de soltera sorpresa en Baja California Sur organizada por sus amigas de las agrupaciones JNS, OV7 y Kabah. La cantante, quien en 2021 contrajo matrimonio civil con el músico Dany Dayz, prepara ahora su boda religiosa luego de una propuesta reciente, que la conmovió profundamente por motivos de fe.

Mientras Karla Díaz y otras integrantes de los grupos pop viajaron juntas, parte de la comitiva, como Angie Taddei, Melissa López y Érika Zaba, decoraron con motivos nupciales la casa donde se hospedaron, según lo difundido en sus redes sociales.

Celebridades del pop mexicano viajan a Baja California Sur para celebrar a Karla Díaz en una exclusiva despedida previa a su boda (IG)

La celebración incluyó una fiesta de alberca con champagne, stickers diseñados especialmente y una cena en el restaurante Carbón Carbón, propiedad del chef Poncho Cadena, prometido de Litzy, otra de sus grandes amigas.

El evento reunió a figuras destacadas del pop nacional, quienes acompañaron a Díaz en los preparativos previos a su enlace religioso.

Pinky Love: la romántica historia de Karla Díaz y Dany Dayz

La historia de amor entre Karla Díaz y Dany Dayz inició en el ámbito del entretenimiento mexicano. Karla Díaz, exintegrante de JNS y conductora de “Pinky Promise”, y Dany Dayz, músico y productor, formalizaron su relación al casarse por el civil en mayo de 2021 en Valle de Bravo.

El festejo incluyó una fiesta de alberca, champagne y stickers personalizados, en un ambiente exclusivo y alegre (IG)

La ceremonia fue íntima, con pocos invitados y un ambiente romántico. Después, disfrutaron una luna de miel por Europa, visitando ciudades como París, Madrid y Mykonos.

Dany Dayz, vocalista y guitarrista de la banda Madison, apoya a Karla en la producción de su programa a través de su empresa Sensei Media. Ambos comparten aspectos de su vida personal y profesional en redes sociales.

La pareja enfrentó momentos difíciles, incluyendo una crisis de salud de Dany tras una operación de bypass gástrico, que lo lleva a estar hospitalizado en estado delicado. Karla relató que esos días fueron de mucha angustia para ambos.

Karla Díaz recibe una emotiva despedida de soltera en Baja California Sur organizada por amigas de JNS, OV7 y Kabah (IG)

En los años siguientes, buscaron formar una familia, pero se enfrentaron a dificultades para lograr un embarazo. Han intentado tratamientos médicos sin éxito, lo que ha generado presión y estrés en la relación. Pese a los rumores de crisis y separación a mediados de marzo de 2026, la pareja desmintió las versiones en redes sociales y en entrevistas, asegurando que su relación se mantiene sólida.

En abril de 2026, Karla Díaz anunció que por fin celebrarán su boda religiosa, cinco años después de la boda civil. La propuesta fue sorpresa: Dany rentó una sala de cine y proyectó un video con sus mejores momentos juntos antes de entregarle un anillo de compromiso.

Daniel Dayz llegó a pesar 115 kilos, y logró perder 40 en menos de un año (Foto: Instagram)

Karla aceptó emocionada y compartió la noticia en redes sociales. La ceremonia religiosa, prevista para este 9 de mayo en San Miguel de Allende, representa para ambos una reafirmación de su compromiso y un nuevo capítulo en su historia de amor.