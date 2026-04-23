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Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a su hija Mía Rubín con motivo de sus 21 años

Con un emotivo mensaje en Instagram, la conductora de Hoy destacó la resiliencia y determinación de su primogénita

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Mía Rubín Erik Rubín Andrea Legarreta
Andrea Legarreta destaca la resiliencia y fortaleza de su hija Mía Rubín como clave en su desarrollo personal y profesional. (Instagram)

La cantante Mía Rubín celebró su cumpleaños número 21 este 22 de abril de 2026, en medio de mensajes públicos de felicitación y muestras de apoyo a su nueva etapa profesional, que incluyeron un texto emotivo de su madre, Andrea Legarreta, publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La conductora destacó la resiliencia y el crecimiento personal de su hija, aspectos que consideró fundamentales para enfrentar los siguientes retos en la industria musical.

El festejo se dio acompañado de mensajes y gestos de apoyo de parte del entorno cercano de la joven cantante, así como de seguidores que utilizaron las redes sociales para sumarse a las celebraciones privadas.

Mía Rubín, una joven de cabello rizado, sopla las velas de su pastel de chocolate con un "21", frente a globos rosas y plateados de "Feliz Cumpleaños" en una pared de madera
Mía Rubín celebra sus 21 años, rodeada de globos y con un emotivo mensaje de felicitación de su madre, Andrea Legarreta. (Instagram: @andrealegarreta)

La fortaleza y resiliencia de Mía Rubín, según Andrea Legarreta

En el mensaje difundido por Las Estrellas, Andrea Legarreta subrayó que la fortaleza y la resiliencia de su hija resultaron determinantes a lo largo de su desarrollo profesional y personal.

La conductora del programa Hoy escribió: “Me siento orgullosa de la mujer en la que te has convertido, por tu fuerza y por tu capacidad de salir adelante en las situaciones difíciles”.

Además, añadió que la joven cantante enfrentó situaciones complicadas y señaló: “Tienes un corazón generoso y una energía que contagia. Es un privilegio acompañar tu camino y ver cómo enfrentas cada reto con valentía”.

La presentadora puso especial énfasis en que estos valores fueron la base para la formación de Mía Rubín y para su proyección futura en la escena pública.

Mujer joven con ojos cerrados frente a pastel de chocolate con velas del número 21. Globos de 'Feliz Cumpleaños' y '21' en rosa decoran el fondo
Mía Rubín sopla las velas de su pastel de cumpleaños número 21, rodeada de decoraciones festivas. (Instagram)

Nueva etapa profesional y presencia en la música pop juvenil

En la parte profesional, Mía Rubín, hija de Erik Rubín, exintegrante de Timbiriche, atravesó una nueva etapa en su carrera artística con el lanzamiento del sencillo “Lento”, que marcó su regreso a la música pop juvenil.

La cantante y actriz, quien inició su carrera en la infancia, sumó presentaciones en televisión y teatro musical, lo que le permitió construir un perfil versátil.

En palabras de Andrea Legarreta: “Siempre has sido una niña con sueños grandes y con una determinación que inspira”.

El entorno digital amplificó la difusión del lanzamiento, mientras seguidores y figuras del medio artístico enviaron mensajes de felicitación y respaldo a la intérprete.

“Eres inspiración para muchas jóvenes que buscan abrirse camino”, se leyó en uno de los mensajes de la publicación.

Una mujer joven con cabello rizado sopla las velas con el número 21 sobre un pastel de chocolate en una mesa blanca, con globos de cumpleaños rosados y decoración de fiesta al fondo
Mía Rubín rodeada de decoraciones festivas y globos. (Instagram)

Breve biografía de Mía Rubín

  • Mía Rubín Legarreta nació el 22 de abril de 2005 en Ciudad de México. Es hija de la conductora Andrea Legarreta y del cantante Erik Rubín.
  • Inició su carrera artística en la infancia, participando en obras de teatro musical y en proyectos televisivos.
  • En 2026, lanzó el sencillo “Lento” como parte de su regreso a la música pop juvenil, consolidando su búsqueda de una identidad propia en la industria mexicana.

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