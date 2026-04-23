El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian tercer embarazo, 9 meses después del nacimiento de su hija Isabel

La pareja gubernamental de Nuevo León da a conocer la expansión de su familia

La influencer y empresaria Mariana Rodríguez Cantú anunció su tercer embarazo junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, noticia que difundieron este miércoles 22 de abril en redes sociales con un mensaje emotivo, tras nueve meses del nacimiento de su segunda hija, Isabel.

El anuncio generó expectativa entre miles de seguidores en menos de una hora y se da a conocer semanas después de que Rodríguez admitiera públicamente los obstáculos médicos previos y su deseo persistente de formar una familia numerosa.

En el video publicado en Instagram, que suma miles de reproducciones y reacciones en minutos, la pareja aparece en compañía de sus hijas Mariel e Isabel. La primogénita Mariel, de tres años, menciona en cámara que será hermana mayor nuevamente, mientras ambas niñas sostienen una ecografía.

El clip incluye la frase: “La mejor sorpresa de este mundo”, una expresión con la que Rodríguez y García describen el embarazo que ocurre a menos de un año del nacimiento de Isabel, quien llegó en julio de 2025.

El video en Instagram presenta a la familia García Rodríguez mostrando ecografías y compartiendo un mensaje emotivo con sus hijas

El camino previo: infertilidad, tratamientos y dos embarazos anteriores

Mariana Rodríguez ha relatado en diversas ocasiones los diagnósticos médicos que advertían dificultades para quedar embarazada. La también empresaria indicó públicamente que, pese a los “diagnósticos poco alentadores”, su deseo de ser madre la llevó a someterse a tratamientos de fertilidad y a esperar durante varios años.

En marzo de 2023, Rodríguez y García dieron la bienvenida a su primera hija, Mariel, con lo que inició una apertura sobre su vida personal a través de redes sociales.

La revelación del tercer embarazo ocurre apenas nueve meses después del nacimiento de Isabel. En el video, la familia García Rodríguez muestra varias ecografías y las primeras imágenes del nuevo miembro, aunque Rodríguez aclaró que una de las imágenes compartidas fue generada con ChatGPT para darle un aspecto “aesthetic”. Posteriormente, mostró la ecografía original junto a fotografías de su silueta durante el embarazo.

El anuncio ocurre nueve meses después del nacimiento de Isabel, la segunda hija de Mariana Rodríguez y Samuel García (IG @marianardzcantu)

Rodríguez utilizó sus historias en Instagram para compartir detalles cotidianos del embarazo. Escribió que experimenta síntomas típicos y que ha tenido que disimularlos en público, además mencionó una pausa en su rutina de ejercicio.

La empresaria agregó “No saben cómo me he sentido y tenido que fingir que todo está normal”, dando pistas sobre náuseas y antojos recientes, aunque sus seguidores no sospecharon el motivo de estas señales.

La pareja mantiene reserva sobre los detalles del embarazo

Hasta el momento, Mariana Rodríguez y Samuel García no han informado la cantidad de semanas de gestación ni el sexo del nuevo bebé. En la publicación con la que confirmaron el embarazo se limitan a incluir el texto:

“Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio. Mi oración más profunda… hecha realidad. Gracias por escogernos. Te amamos desde antes de conocerte”. Esta cita, ampliamente difundida, remarca el carácter íntimo del anuncio.

Rodríguez y García mantienen reserva sobre el sexo y las semanas de gestación del nuevo bebé, priorizando el carácter íntimo del anuncio (IG @samuegarcias)

De esta manera, la familia García Rodríguez suma un tercer integrante, mientras sus redes permanecen como canal principal para acercar información sobre su vida privada y avances del embarazo.