¿Cómo ganar dinero extra con el INAPAM? La guía para entrar al programa de Vinculación Productiva este 2026

El INAPAM impulsa la integración de adultos mayores a empleos formales y esquemas flexibles en México tras los 60 años.

Contar con una fuente de ingresos después de los 60 años es posible gracias a iniciativas públicas que promueven la participación activa. En México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) impulsa alternativas laborales adaptadas a las necesidades de este sector.

A través del programa de Vinculación Productiva, las personas mayores pueden integrarse a distintas actividades económicas. Este esquema no solo busca generar ingresos, también fomenta la inclusión social y el aprovechamiento de la experiencia acumulada.

El acceso es sencillo y gratuito, siempre que se cumplan ciertos requisitos básicos. Además, las opciones disponibles permiten elegir entre modalidades formales o esquemas más flexibles, según las preferencias de cada participante.

Ni propinas ni empacadores: Los nuevos empleos administrativos y de servicios para adultos mayores del INAPAM

El programa Vinculación Productiva ofrece a personas mayores de 60 acceso a ingresos y fomenta la inclusión social y laboral.

El programa establece que quienes deseen participar deben tener al menos 60 años, contar con credencial vigente del instituto, identificación oficial y CURP. Como parte del proceso, se realiza una entrevista donde se define la alternativa más adecuada.

Entre las opciones para 2026 destacan empleos formales derivados de convenios con empresas. Estos permiten integrarse con sueldo base, prestaciones de ley y, en algunos casos, beneficios adicionales, lo que representa una opción más estable.

También existen esquemas con horarios flexibles, como jornadas parciales o por proyecto. Para quienes buscan algo menos estructurado, se mantiene la posibilidad de colaborar como empacadores voluntarios, generando ingresos diarios y fortaleciendo la convivencia social.

El trámite no tiene costo. Entre los pasos necesarios se encuentra llenar una solicitud, asistir a una entrevista con personal del programa y seleccionar una actividad productiva o voluntaria. Para acceder a este programa que promueve la inclusión y el bienestar, las personas deben tener al menos 60 años, contar con una credencial vigente del INAPAM, presentar una identificación oficial y el CURP.

Un programa enfocado en inclusión y bienestar

Las alternativas laborales incluyen empleos con sueldo base, prestaciones de ley y beneficios adicionales gracias a convenios con empresas. (Crédito: Gobierno de México)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es una institución pública orientada a mejorar la calidad de vida de quienes superan los 60 años. Su labor se centra en promover derechos, inclusión y participación activa en distintos ámbitos.

A través de sus programas, se generan oportunidades laborales, educativas y recreativas. Estas acciones buscan reconocer la experiencia de las personas mayores y facilitar su integración en la vida productiva.

De esta manera, el organismo no solo impulsa el acceso a ingresos, sino que también contribuye al bienestar integral, fortaleciendo la autonomía y el papel activo de este sector en la sociedad.

Vinculación Productiva: integración laboral y reconocimiento de la experiencia

La estrategia de Vinculación Productiva incluye capacitación empresarial para motivar la inclusión y valorar el talento de personas adultas mayores. - (Gobierno Federal)

El programa Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores impulsa la creación de empleos remunerados y actividades voluntarias que permiten a este sector obtener ingresos conforme a su oficio, habilidad o profesión.

La estrategia incluye la capacitación al sector empresarial para fomentar la inclusión laboral y la sensibilización sobre el valor de incorporar personas mayores a sus equipos.

A través del Servicio de Vinculación Productiva, el INAPAM mantiene una relación directa con empresas interesadas en sumar personas de 60 años o más. Estas empresas valoran la experiencia de los adultos mayores y ofrecen empleos con sueldo base, prestaciones de ley, contrataciones por hora, jornada, proyecto o servicios, y en algunos casos, beneficios superiores a los establecidos por la ley.