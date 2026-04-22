México

Cómo usar la credencial INAPAM y la Tarjeta Dorada para obtener descuentos en predial y agua

Mientras la credencial INAPAM tiene cobertura nacional, la Tarjeta Dorada solo aplica en Guerrero con beneficios exclusivos y complementarios; ambos apoyos pueden utilizarse por adultos mayores que cumplan los requisitos de residencia y documentación

Guardar
Una mujer entrega la Tarjeta Dorada a un hombre mayor sonriente. En el escritorio hay documentos. Banners promocionales del programa de Guerrero en el fondo.
Un adulto mayor sonriente recibe su Tarjeta Dorada de una empleada del gobierno de Guerrero, un beneficio exclusivo para residentes de 60 años o más que ofrece descuentos en servicios y actividades recreativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adultos mayores residentes en Guerrero pueden buscar descuentos de hasta 35% en tenencia, 30% en trámites estatales y entrada gratuita a espacios recreativos durante 2026 al tramitar la Tarjeta Dorada, programa estatal que opera de manera paralela a la credencial INAPAM, según el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores.

El programa “Envejecimiento con Bienestar” ofrece estos beneficios exclusivamente para quienes cumplen 60 años o más y viven en Guerrero. A diferencia de la credencial INAPAM, que funciona en todo México, la Tarjeta Dorada tiene cobertura únicamente local.

El registro para la Tarjeta Dorada se realiza de forma presencial en las oficinas ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, en Chilpancingo de los Bravo. Según el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, por ahora no existe una convocatoria masiva ni fechas límite, por lo que las personas interesadas deben presentarse personalmente y llevar la documentación necesaria.

Un grupo de seis personas sonrientes en una ceremonia; un hombre de camisa azul entrega una tarjeta, y sostienen un gran cartel dorado de 'Tarjeta Dorada'
El trámite de la Tarjeta Dorada es gratuito y puede realizarse en módulos habilitados en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, además de contar con unidades móviles para zonas rurales. (FB/BienestarGro///suspeg)

La Tarjeta Dorada da descuentos estatales en Guerrero y complementa al INAPAM

Quienes busquen este apoyo deben tener 60 años o más, comprobar residencia en Guerrero y llevar la siguiente documentación: CURP actualizada, identificación oficial vigente (INE), comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, formulario de solicitud, autorización de uso de datos personales, datos de un contacto de emergencia (presentando identificación y CURP) y un número telefónico.

La Tarjeta Dorada otorga, según información oficial del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, hasta 35% de descuento en tenencia vehicular, 30% en servicios del Registro Público de la Propiedad, 30% en trámites del Registro Civil y entrada gratuita al Zoológico Zoochilpan. Además, se reportan beneficios en transporte y descuentos en más de 500 establecimientos locales.

tarjeta dorada
Gobierno de Guerrero

Los beneficios de la Tarjeta Dorada y posibles descuentos en predial y agua

Quienes utilicen la Tarjeta Dorada en 2026 pueden acceder a incentivos que, en varios municipios de Guerrero, se amplían a descuentos en servicios como agua y predial, aunque el acceso a estos apoyos adicionales depende de cada localidad. Los beneficios no sustituyen los de la credencial INAPAM, sino que los complementan en la vida diaria de las personas adultas mayores.

Para quienes cumplen los requisitos y llevan la documentación solicitada, el proceso puede iniciar directamente en las oficinas estatales sin necesidad de inscripción previa, ya que el programa no tiene convocatoria abierta en este momento, como confirma el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores.

Temas Relacionados

Tarjeta doradaINAPAMAdultos MayoresGuerreroMéxicoDescuentosmexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Oficialmente la Suprema Corte elimina el estado civil de las actas de nacimiento por ser discriminatorio

La Suprema Corte resolvió que ningún registro civil puede exigir información sobre matrimonio o divorcio en actas de nacimiento. La medida aplica para todas las entidades del país y transforma los requisitos en trámites oficiales

Oficialmente la Suprema Corte elimina el estado civil de las actas de nacimiento por ser discriminatorio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Avance lento en todas las líneas por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Avance lento en todas las líneas por lluvias

Reportan que Cruz Azul tomó una decisión sobre el futuro de Nicolás Larcamón en el club

La directiva deportiva de Iván Alonso se reunirá con el ingeniero Víctor Velázquez para determinar el futuro del entrenador argentino

Reportan que Cruz Azul tomó una decisión sobre el futuro de Nicolás Larcamón en el club

Comisiones del Senado avalan citar a Maru Campos y a César Jáuregui por caso de estadounidenses en Chihuahua

Se espera que la reunión aporte elementos para entender el contexto y alcance del operativo

Comisiones del Senado avalan citar a Maru Campos y a César Jáuregui por caso de estadounidenses en Chihuahua

Dólar hoy en México: Precio del billete americano incrementó en la jornada de cierre del tipo de cambio del 22 de abril

Este miércoles, se registró un alza en los valores de la moneda estadounidense con respecto a la sesión anterior, luego del anuncio de una extensión de tregua en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

Dólar hoy en México: Precio del billete americano incrementó en la jornada de cierre del tipo de cambio del 22 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

EN VIVO | Operativo en el Triángulo Dorado de Durango y Sinaloa: Sedena descarta detención de “El Guano” tras operativo

ENTRETENIMIENTO

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

Rivers presume foto con Saúl “Canelo” Álvarez y desata furor rumbo a La Velada del Año 2026

DEPORTES

América ‘ruega’ para que Chivas o Cruz Azul le ayuden a llegar a la Concachampions

América ‘ruega’ para que Chivas o Cruz Azul le ayuden a llegar a la Concachampions

La periodista deportiva Marion Reimers inicia proceso legal por no recibir un adecuado mecanismo de protección por acoso digital

Tijuana vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 16 de la Liga Mx

América aún puede quedar fuera de la Liguilla pese a su polémico triunfo

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026