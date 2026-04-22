Cómo usar la credencial INAPAM y la Tarjeta Dorada para obtener descuentos en predial y agua

Un adulto mayor sonriente recibe su Tarjeta Dorada de una empleada del gobierno de Guerrero, un beneficio exclusivo para residentes de 60 años o más que ofrece descuentos en servicios y actividades recreativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adultos mayores residentes en Guerrero pueden buscar descuentos de hasta 35% en tenencia, 30% en trámites estatales y entrada gratuita a espacios recreativos durante 2026 al tramitar la Tarjeta Dorada, programa estatal que opera de manera paralela a la credencial INAPAM, según el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores.

El programa “Envejecimiento con Bienestar” ofrece estos beneficios exclusivamente para quienes cumplen 60 años o más y viven en Guerrero. A diferencia de la credencial INAPAM, que funciona en todo México, la Tarjeta Dorada tiene cobertura únicamente local.

El registro para la Tarjeta Dorada se realiza de forma presencial en las oficinas ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, en Chilpancingo de los Bravo. Según el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, por ahora no existe una convocatoria masiva ni fechas límite, por lo que las personas interesadas deben presentarse personalmente y llevar la documentación necesaria.

El trámite de la Tarjeta Dorada es gratuito y puede realizarse en módulos habilitados en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, además de contar con unidades móviles para zonas rurales. (FB/BienestarGro///suspeg)

La Tarjeta Dorada da descuentos estatales en Guerrero y complementa al INAPAM

Quienes busquen este apoyo deben tener 60 años o más, comprobar residencia en Guerrero y llevar la siguiente documentación: CURP actualizada, identificación oficial vigente (INE), comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, formulario de solicitud, autorización de uso de datos personales, datos de un contacto de emergencia (presentando identificación y CURP) y un número telefónico.

La Tarjeta Dorada otorga, según información oficial del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, hasta 35% de descuento en tenencia vehicular, 30% en servicios del Registro Público de la Propiedad, 30% en trámites del Registro Civil y entrada gratuita al Zoológico Zoochilpan. Además, se reportan beneficios en transporte y descuentos en más de 500 establecimientos locales.

Gobierno de Guerrero

Los beneficios de la Tarjeta Dorada y posibles descuentos en predial y agua

Quienes utilicen la Tarjeta Dorada en 2026 pueden acceder a incentivos que, en varios municipios de Guerrero, se amplían a descuentos en servicios como agua y predial, aunque el acceso a estos apoyos adicionales depende de cada localidad. Los beneficios no sustituyen los de la credencial INAPAM, sino que los complementan en la vida diaria de las personas adultas mayores.

Para quienes cumplen los requisitos y llevan la documentación solicitada, el proceso puede iniciar directamente en las oficinas estatales sin necesidad de inscripción previa, ya que el programa no tiene convocatoria abierta en este momento, como confirma el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores.