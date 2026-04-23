Posible relevo en la Embajada de México en EEUU: Sheinbaum perfilaría a Roberto Lazzeri rumbo a revisión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum buscaría cambiar al embajador de México en EU, previo a las negociaciones del T-MEC (@Claudiashein/X)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, analiza un posible relevo en la Embajada de México en Estados Unidos, perfilando a Roberto Lazzeri como sucesor de Esteban Moctezuma Barragán.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, este movimiento se daría en el contexto del próximo análisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El eventual ajuste diplomático se perfila como estratégico ante la revisión del T-MEC, un proceso clave que definirá el rumbo de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en los próximos años. La designación de un perfil con experiencia económica y financiera como Lazzeri podría responder a la necesidad de fortalecer la interlocución técnica con autoridades estadounidenses.

Este posible nombramiento también marcaría el segundo cambio relevante en la política exterior mexicana en lo que va del mes. Recientemente, Sheinbaum designó a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la dimisión de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.

¿Quién es Roberto Lazzeri?

Claudia Sheinbaum designaría como nuevo embajador de México en EU a Roberto Lazzeri (X/Nacional Financiera)

Roberto Lazzeri, economista y abogado, se desempeña actualmente como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), dos de las principales instituciones financieras de desarrollo en México. Su perfil técnico y su cercanía con el sector económico lo han posicionado como una figura relevante en los círculos financieros del país.

En su perfil de LinkedIn, se describe como economista especializado en finanzas con más de 15 años de experiencia en banca, mercados de capitales, finanzas públicas, financiamiento estructurado, finanzas sostenibles, gestión de riesgos y derivados, trabajando con gobiernos soberanos, gobiernos subnacionales, multinacionales, firmas de consultoría e instituciones financieras.

En su trayectoria, Lazzeri también fungió como jefe de gabinete del entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como al inicio del actual gobierno. Este rol le permitió consolidar experiencia en la coordinación de políticas económicas de alto nivel.

En días recientes, Lazzeri ha intensificado su participación en temas relacionados con comercio internacional. El pasado lunes 20 de abril, asistió a una reunión de alto nivel en México con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la que también participaron Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora. La reunión fue compartida por la mandataria en redes sociales, evidenciando la relevancia del encuentro.

El proceso de nombramiento del nuevo embajador deberá ser ratificado por el Senado de la República. Sin embargo, debido a la mayoría legislativa del bloque oficialista, se prevé que la aprobación se realice sin mayores obstáculos, como ocurrió recientemente con la designación de Velasco al frente de la cancillería.

De concretarse este relevo, México apostaría por un perfil técnico en una de sus representaciones diplomáticas más relevantes, en un momento donde las tensiones comerciales, las cadenas de suministro y la relocalización de inversiones (nearshoring) colocan a América del Norte en el centro de la dinámica económica global.

El posible arribo de Lazzeri a Washington podría marcar una nueva etapa en la estrategia diplomática mexicana, enfocada en fortalecer los vínculos económicos y comerciales con su principal socio.