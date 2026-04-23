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¿Cazzu y Nodal juntos otra vez? Los cantantes se reencontrarán en mayo según Javier Ceriani

El periodista destacó que esta decisión marca un giro en la relación entre la cantante argentina y el intérprete mexicano

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El reencuentro fue resultado de un consenso entre ambas partes, según detalló Ceriani, quien descartó cualquier conflicto respecto a la custodia de la niña. (Captura de pantalla/Instagram: Nodal)
El reencuentro fue resultado de un consenso entre ambas partes, según detalló Ceriani, quien descartó cualquier conflicto respecto a la custodia de la niña. (Captura de pantalla/Instagram: Nodal)

La revelación sobre la fecha y el lugar del encuentro entre Cazzu y Christian Nodal surgió de la más reciente emisión del programa de Javier Ceriani, quien aseguró que ambos artistas, tras meses de distancia, compartirán nuevamente un espacio físico en Houston, Texas, por su hija Inti.

El reencuentro entre los cantantes habría quedado programado para el 8 de mayo, en un contexto marcado por el Día de las Madres en Estados Unidos y la gira de la cantante argentina por ese país.

Según lo explicado por el periodista, “Ya está decidido. No va a ser violentamente. Va a ser con consenso de los dos. Lo llamativo es dónde y cuándo”, subrayó el periodista sobre el acuerdo alcanzado entre la expareja para concretar el reencuentro familiar.

(Foto: @cazzu)
Cazzu y Christian Nodal habrían acordado reencontrarse en Houston el ocho de mayo, coincidiendo con la gira de la cantante argentina por Estados Unidos y el Día de las Madres. (Foto: @cazzu)

La cantante argentina logró en semanas recientes la autorización judicial que le permitió salir de Argentina y llevar a Inti a territorio estadounidense. “Inti llegó a Estados Unidos y le dieron la visa porque una jueza le dio un permiso de trabajo a Cazzu, un permiso de salida, que lo logró frente al silencio del progenitor”, detalló Ceriani, haciendo alusión a la ausencia de oposición por parte de Nodal en el trámite. El periodista enfatizó que la obtención de la visa representó un logro para la artista, quien “no tenía permiso para Inti” hasta que intervino la autoridad judicial.

El entorno de la gira estuvo marcado también por el entusiasmo del equipo de la cantante y la participación de Live Nation, la compañía responsable del tour. “Live Nation está supercontento con la llegada de Cazzu. Van a hacer el tour en bus, como ella se lo sugirió a Nodal cuando estaba embarazada de Inti”, relató el comunicador.

Houston será el escenario del reencuentro

La coincidencia entre la llegada de Cazzu y el domicilio de Nodal en Houston no pasó desapercibida. “El bus de Cazzu entrará en el estado de Texas. No lo van a poder creer. Esta nave espacial entrará al poderoso petrolero estado de Texas para tener su revancha. Entrará a Houston, tierra de los Aguilar, ¡el ocho de mayo!” El periodista remarcó el carácter no planeado de la coincidencia.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)
El entorno mediático y la coincidencia de fechas generaron especulaciones sobre la logística del encuentro, así como sobre la reacción de la familia Aguilar ante la visita de Cazzu. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El reencuentro traerá consigo la posibilidad de que el sonorense vea a su hija Inti tras un largo periodo sin contacto y una controversial batalla legal entre los cantantes. “Cazzu decidió que no tiene ningún problema en que Inti esté en los brazos de su padre, lo cual demuestra que es una madre sana, no una madre tóxica. Nodal pidió ver a la hija y Cazzu te lo otorgó”, afirmó Javier Ceriani. El periodista planteó incógnitas sobre la logística y el entorno en que se producirá el encuentro: “¿Entrará Inti al rancho de los Aguilar o a la casa de Ángela y Nodal? ¿Dónde la va a ver? ¿En el hotel? ¿En un parque? ¿En el departamento de soltera de Ángela?”

Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, pero la rapera argentina se prepara para iniciar su tour Latinaje en EEUU.

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