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Tiroteo en Teotihuacán reactiva debate: ¿Quién decide si se puede subir a las pirámides?

La reapertura que duró menos de un año

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El sitio arqueológico en Teotihuacán suspendió la entrada al público luego de un incidente que dejó una víctima mortal y varios heridos, mientras las autoridades federales analizan la reapertura bajo estrictas condiciones de seguridad. (Infobae-Itzallana)
El sitio arqueológico en Teotihuacán suspendió la entrada al público luego de un incidente que dejó una víctima mortal y varios heridos, mientras las autoridades federales analizan la reapertura bajo estrictas condiciones de seguridad. (Infobae-Itzallana)

El lunes 20 de abril de 2026, un hombre armado abrió fuego en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. El saldo: una turista canadiense muerta y 13 personas lesionadas. En cuestión de horas, el acceso a esa estructura quedó prohibido “hasta nuevo aviso”.

Lo que pocos saben es que esa pirámide había reabierto apenas 11 meses antes, tras cinco años de cierre. Y que volver a cerrarla no fue una decisión improvisada: existe todo un mecanismo institucional detrás.

El INAH, la única voz que cuenta

En México, nadie puede subir a una pirámide si el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no lo autoriza. Ni el gobierno estatal, ni los municipios, ni los operadores turísticos tienen poder sobre esa decisión.

Cuando se evalúa abrir o cerrar el acceso a una estructura arqueológica, intervienen cuatro instancias dentro del propio instituto:

  • La dirección general del INAH
  • El Consejo de Arqueología
  • El responsable de operación de sitios
  • El titular de cada zona arqueológica

El criterio que guía cualquier resolución es siempre doble: proteger las estructuras y garantizar la seguridad de los visitantes.

Teotihuacán
El ataque ocurrido el pasado 20 de abril impulsa una evaluación integral de los protocolos de resguardo, afectando la reapertura de monumentos emblemáticos y acentuando la importancia de medidas preventivas para visitantes. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

La reapertura que duró menos de un año

La Pirámide de la Luna había permanecido cerrada desde 2020. La pandemia de covid-19 fue el detonante inicial: se suspendió el ascenso para evitar aglomeraciones, reducir la erosión por el flujo turístico y prevenir accidentes.

Fue hasta el 6 de mayo de 2025 cuando el director de la zona arqueológica, Rogelio Rivero Chong, notificó formalmente a la directora de operación de sitios del INAH, Vania Carrillo Bosch, que el ascenso quedaba habilitado nuevamente. Los trabajos de restauración habían concluido y se habían instalado postes de apoyo para facilitar la subida.

Menos de un año después, el ataque del 20 de abril revirtió esa apertura de forma indefinida.

La Pirámide del Sol: cerrada desde 2020, sin fecha a la vista

La situación de la Pirámide del Sol es distinta pero igual de incierta. Su ascenso sigue prohibido desde 2020 y no hay fecha oficial de reapertura.

Instancias del gobierno del Estado de México han presionado para habilitarla nuevamente, con el Mundial de Futbol 2026 como argumento. Sin embargo, la decisión final sigue en manos del INAH, que hasta ahora no ha dado luz verde.

El tiroteo del domingo complica aún más cualquier posibilidad de reapertura en el corto plazo, en un sitio que recibe millones de visitantes al año y que ahora enfrenta cuestionamientos sobre sus protocolos de seguridad.

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Teotihuacán, entre el patrimonio y la gestión pendiente

La tragedia del 20 de abril dejó al descubierto una tensión que va más allá del acceso a las pirámides: Teotihuacán es patrimonio arqueológico de valor universal, pero también un espacio que exige una gestión y seguridad más robusta, tanto para preservar sus estructuras milenarias como para proteger a quienes las visitan.

Por ahora, la Pirámide de la Luna permanece cerrada sin fecha definida. Y la pregunta sobre cuándo —y si— volverá a abrirse la responde únicamente el INAH.

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