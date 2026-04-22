México

Sindicato del INAH advierte: tiroteo en Teotihuacán no fue aislado; exigen presupuesto y seguridad real

Señalan que este lamentable hecho fue consecuencia de años de recortes presupuestales al sector cultural

Guardar
Un reciente acto violento dejó una víctima mortal y varios heridos en el sitio, motivando un llamado del gremio de restauradores para revisar las políticas presupuestales y laborales que impactan la operación de recintos culturales. REUTERS/Henry Romero
Un reciente acto violento dejó una víctima mortal y varios heridos en el sitio, motivando un llamado del gremio de restauradores para revisar las políticas presupuestales y laborales que impactan la operación de recintos culturales. REUTERS/Henry Romero

Este miércoles 22 de abril, la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán reabrió sus puertas al público, apenas dos días después del tiroteo que cobró la vida de una turista canadiense y dejó varios heridos de distintas nacionalidades. En ese contexto, el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH emitió un comunicado contundente: lo ocurrido el 20 de abril "no es un hecho aislado“, sino la consecuencia directa de años de desatención presupuestal al sector cultura.

“Años de recortes” dejaron sin defensas al patrimonio

En su Comunicado CEN/04/2026, el sindicato expuso que la reducción sostenida del presupuesto al INAH ha tenido consecuencias concretas y tangibles en la operación cotidiana de los sitios arqueológicos:

  • Menos plazas de custodia disponibles en zonas patrimoniales
  • Equipos de revisión retirados o en desuso en los accesos
  • Áreas de conservación sin insumos para operar correctamente
  • Compromisos laborales incumplidos señalados reiteradamente por el sindicato

“La operación cotidiana de los sitios se sostiene con menos personal, con menos herramientas y en condiciones que se deterioran año con año”, advirtió la organización gremial.

REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

Más allá de los arcos detectores: un llamado a no reducir el debate

El gremio fue enfático en señalar que la discusión abierta tras la tragedia no puede limitarse a instalar arcos detectores ni a despliegues policiales, como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el martes. Para el sindicato, la violencia ejercida ese lunes también es expresión del odio, el desprecio por la vida ajena y la normalización de la agresión.

La organización acompañó su postura con un mensaje de solidaridad hacia las familias de las víctimas, recordando que Teotihuacán es patrimonio de la humanidad, y que las personas que perdieron la vida o resultaron heridas habían acudido precisamente a encontrarse con esa herencia cultural.

(Facebook-Sindicato Nacional de Restauradores del INAH)
(Facebook-Sindicato Nacional de Restauradores del INAH)

Teotihuacán reabre entre exigencias de fondo

La reapertura del sitio este miércoles reactiva el debate sobre qué tan preparados están los espacios culturales del país para garantizar la seguridad de los visitantes. Mientras el gobierno federal avanza en la instalación de medidas emergentes, los trabajadores que sostienen estos sitios desde adentro piden que la conversación vaya más lejos: más presupuesto, más personal y condiciones laborales dignas.

El comunicado del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH concluye con un recordatorio dirigido tanto al gobierno como a la sociedad: proteger el patrimonio también significa proteger a quienes lo cuidan.

El momento en que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez amenaza a rehenes, posteriormente que mató a una canadiense e hirió a 13 personas. (Redes sociales)

Temas Relacionados

balaceraataque armadoZona ArqueológicaTeotihuacánEdomexmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Amnistía Internacional pide a la ONU el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en México

Organizaciones civiles urgen al Alto Comisionado de la ONU considerar militarización, impunidad y desapariciones forzadas

Amnistía Internacional pide a la ONU el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en México

¿Otro “Lord Gasolina”? Exhiben a sujeto que escapó sin pagar en Puebla | VIDEO

El momento quedó captado en video y se volvió viral en redes sociales

¿Otro “Lord Gasolina”? Exhiben a sujeto que escapó sin pagar en Puebla | VIDEO

Omar García Harfuch asegura que agentes estadounidenses nunca han participado en territorio mexicano

El titular de Seguridad Ciudadana confirma intercambio de información pero niega presencia de agentes estadounidenses en acciones en campo

Omar García Harfuch asegura que agentes estadounidenses nunca han participado en territorio mexicano

La periodista deportiva Marion Reimers inicia proceso legal por no recibir un adecuado mecanismo de protección por acoso digital

En conferencia de prensa con la organización civil Perteneces, Reimers explicó que ha enfrentado violencia digital durante años, la cual ha escalado a agresiones físicas, generando daños personales y profesionales

La periodista deportiva Marion Reimers inicia proceso legal por no recibir un adecuado mecanismo de protección por acoso digital

Pensiones del Bienestar 2026: cómo saber cuándo y dónde recoger mi tarjeta del Bienestar

El plástico será fundamental para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar el dinero

Pensiones del Bienestar 2026: cómo saber cuándo y dónde recoger mi tarjeta del Bienestar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

EN VIVO | Operativo en el Triángulo Dorado de Durango y Sinaloa: Sedena descarta detención de “El Guano” tras operativo

ENTRETENIMIENTO

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

Rivers presume foto con Saúl “Canelo” Álvarez y desata furor rumbo a La Velada del Año 2026

DEPORTES

La periodista deportiva Marion Reimers inicia proceso legal por no recibir un adecuado mecanismo de protección por acoso digital

La periodista deportiva Marion Reimers inicia proceso legal por no recibir un adecuado mecanismo de protección por acoso digital

Tijuana vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 16 de la Liga Mx

América aún puede quedar fuera de la Liguilla pese a su polémico triunfo

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Qué es el ajolote, animal del cual está inspirada la mascota de los Capitanes de la CDMX