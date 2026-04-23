Dólar hoy en México: tipo de cambio estable pese a tensión en Medio Oriente este jueves 23 de abril

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 23 de abril del 2026. (EFE/EPA/ARSHAD ARBAB)

El tipo de cambio USD/MXN inicia la jornada de este jueves 23 de abril con una ligera tendencia alcista, impulsado por la preferencia de los inversionistas por activos refugio, ante la persistente tensión en Medio Oriente.

Durante la apertura, el dólar estadounidense se cotiza a 17,34 pesos mexicanos en promedio, prácticamente sin cambios respecto a la sesión anterior, según datos de Dow Jones, aunque supuso un cambio del 0,03%.

Según el reporte matutino de Grupo Financiero Monex, durante la sesión overnight el billete verde registró un mínimo de $17.33 y un máximo de $17.41 en el mercado spot. Al inicio de la sesión americana, el peso mexicano pierde terreno y se posiciona en el decimoquinto lugar entre las monedas emergentes con mayores retrocesos frente al activo estadounidense.

El contexto internacional continúa marcado por la incertidumbre geopolítica, dado el estancamiento en las negociaciones de paz en Medio Oriente. Esta situación ha mantenido el precio del crudo Brent por encima de los 100 dólares por barril, lo que a su vez limita una reducción significativa en las primas de riesgo globales.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un alza de 0,19% frente al peso mexicano, aunque en el balance anual todavía exhibe una baja de 9,79%. Así, la cotización actual suma tres jornadas consecutivas en ascenso.

Por otro lado, la volatilidad semanal se mantiene notablemente por debajo del promedio anual, reflejando un periodo de menor fluctuación en el tipo de cambio.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.