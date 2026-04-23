Cuentas bancarias de un fallecido: Cómo reclamar el dinero si eres el beneficiario y qué pasa si no hay uno designado

El acceso a cuentas bancarias tras un fallecimiento depende de si existen beneficiarios registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona fallece, sus recursos financieros no desaparecen, pero su acceso queda sujeto a reglas específicas.

En México, las cuentas bancarias permiten designar beneficiarios desde el momento en que se abre el contrato, lo que facilita la entrega del dinero tras el deceso.

El beneficiario es la persona que el titular eligió para recibir los fondos, conforme a los porcentajes establecidos.

Este derecho está respaldado por la ley, por lo que el banco está obligado a entregar los recursos a quienes fueron designados formalmente.

Sin embargo, el panorama cambia por completo cuando no existe un beneficiario registrado, lo que puede derivar en procesos legales más largos y complejos.

Cómo reclamar el dinero si eres beneficiario

Si fuiste designado como beneficiario, el proceso suele ser más directo. Una vez confirmado el fallecimiento del titular, puedes acudir al banco para iniciar el trámite correspondiente.

Para ello, deberás presentar documentación básica que acredite tanto el fallecimiento como tu identidad:

Acta de defunción del titular

Identificación oficial vigente

Documento que acredite la designación como beneficiario

En algunos casos, acta de nacimiento para comprobar parentesco

Una vez validada la información, la institución financiera entregará los recursos conforme a lo estipulado en el contrato.

Cabe destacar que los porcentajes asignados a cada beneficiario son definidos previamente por el titular, por lo que el banco solo ejecuta esas instrucciones.

El papel de la CONDUSEF

Uno de los principales obstáculos tras el fallecimiento de un familiar es desconocer en qué bancos tenía cuentas.

En estos casos, la CONDUSEF juega un papel clave.

Esta institución permite realizar una búsqueda para localizar cuentas bancarias, seguros o incluso Afores a nombre del fallecido.

Para iniciar el proceso, es necesario acudir a una de sus oficinas con:

Acta de defunción

Identificación oficial del solicitante

Formato de solicitud correspondiente

Además, la CONDUSEF cuenta con herramientas como el sistema SIAB-Vida, que ayuda a identificar seguros de vida y beneficiarios.

Su intervención es especialmente útil cuando la información financiera del fallecido no está organizada o es desconocida por la familia.

¿Qué sucede si no hay beneficiarios designados?

Cuando una cuenta no tiene beneficiarios registrados, el dinero no puede entregarse de forma inmediata.

En estos casos, es necesario iniciar un proceso legal conocido como sucesión.

Existen dos escenarios principales:

Sucesión testamentaria: cuando existe un testamento válido

Sucesión intestamentaria: cuando no hay testamento

En ambos casos, un juez determina quiénes son los herederos legítimos y autoriza la entrega de los recursos.

Este proceso puede tardar meses o incluso años, dependiendo de la complejidad del caso.

Además, si el monto en la cuenta es elevado, los bancos suelen exigir este procedimiento incluso si hay posibles beneficiarios, para garantizar la correcta distribución del dinero.

Cuentas inactivas: el riesgo de perder el dinero

Un punto poco conocido es que el dinero en cuentas bancarias no puede permanecer indefinidamente sin movimiento.

Si una cuenta queda inactiva por varios años (entre tres y seis, según el caso), los recursos pueden transferirse a la beneficencia pública.

Esto significa que, si nadie reclama el dinero a tiempo, este podría perderse definitivamente para la familia.Por ello, es fundamental iniciar los trámites lo antes posible tras el fallecimiento del titular.

Aspectos clave que debes considerar

Para evitar complicaciones legales y financieras, es importante tener en cuenta varios factores relacionados con cuentas, seguros y otros productos:

Un autorizado en la cuenta (por ejemplo, alguien con tarjeta adicional) no puede retirar dinero tras el fallecimiento

Los seguros de vida vinculados a créditos suelen liquidar automáticamente la deuda del titular

Los beneficiarios pueden modificarse en cualquier momento mientras el titular esté con vida

En el caso de menores de edad, se requiere un representante legal para administrar los recursos

Si no hay beneficiarios en seguros o cuentas, también se deberá iniciar un proceso legal

Planificación financiera: una decisión que evita problemas

Aunque es un tema difícil de abordar, planificar el destino de los recursos financieros tras la muerte es una decisión clave.

Designar beneficiarios correctamente, mantener informada a la familia y organizar documentos puede evitar conflictos y trámites prolongados.

La falta de previsión no solo complica el acceso al dinero, sino que puede generar tensiones familiares y pérdidas económicas.

En este contexto, instituciones como la CONDUSEF recomiendan revisar periódicamente contratos bancarios, pólizas de seguro y cuentas de ahorro para asegurarse de que los beneficiarios estén actualizados.

Enfrentar la pérdida de un ser querido ya es un proceso complejo por sí mismo.

Contar con información clara sobre cómo gestionar sus recursos financieros puede marcar la diferencia entre un trámite ágil y un proceso largo y desgastante.