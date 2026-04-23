México

Qué tan dañino es calentar comida en recipientes de plástico en el microondas, según la UNAM

El uso de este aparato puede traer dudas respecto a la salud

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Primer plano del interior de un microondas con un recipiente plástico transparente y tapa azul derritiéndose, revelando comida naranja burbujeante y vapor.
Un recipiente plástico con comida podría derretirse si no es apto para el calor en microondas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de los hornos microondas se basa en la generación de ondas electromagnéticas que interactúan principalmente con el agua presente en los alimentos.

Cuando se introduce un plato en el microondas, un tubo de electrones produce microondas que rebotan dentro de la cavidad metálica del aparato hasta ser absorbidas por el alimento; sin embargo, hay dudas sobre potenciales riesgos al usar recipientes de plástico.

Riesgos por calentar plásticos en el microondas

El Dr. Carlos Antonio Rius Alonso de la UNAM expone los riesgos de calentar alimentos en envases plásticos, menciona alternativas como el vidrio o la cerámica para mayor seguridad (Instagram/@unam.fq.mx)

  • Migración de aditivos químicos: Al calentar plásticos en el microondas, pueden transferirse sustancias como bisfenoles, ftalatos, retardantes de llama y metales pesados a los alimentos.
  • Presencia de disruptores endocrinos: El bisfenol A (BPA) y los ftalatos, presentes como aditivos en ciertos plásticos, pueden interferir en los sistemas hormonales humanos.
  • Variabilidad en la composición: La gran diversidad y desconocimiento de la composición de los plásticos comerciales dificultan la certeza sobre su seguridad real en el microondas.
  • Mayor riesgo con envases dañados: Grietas, manchas o deterioro en los recipientes plásticos incrementan la posibilidad de liberación de compuestos tóxicos al ser calentados.
  • Incertidumbre regulatoria y científica: Existen discrepancias entre científicos y organismos reguladores sobre el impacto de la exposición cotidiana a pequeñas cantidades de compuestos migrados.
  • Prohibición de ciertos aditivos: El uso de bisfenol A y sus derivados fue prohibido en materiales en contacto con alimentos en la Unión Europea desde enero de 2025, debido al riesgo demostrado.
  • Documentación de microplásticos: Numerosos estudios han confirmado la transferencia de microplásticos y aditivos desde envases al alimento durante el calentamiento.

¿Es peligroso el microondas para calentar comida?

Infográfico detallado que muestra un microondas calentando un recipiente plástico dañado y ofrece información sobre riesgos para la salud y uso seguro de envases.
Este infográfico de Infobae ilustra el funcionamiento del microondas, los riesgos de calentar plásticos (migración de tóxicos, microplásticos) y pautas para un uso seguro del aparato y los envases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones normales de uso y siempre que el horno esté en buen estado, no existen riesgos de contaminación radiactiva ni de presencia de radioactividad en los alimentos.

De hecho, no hay pruebas de que el uso de microondas reduzca el valor nutricional más que los métodos de cocción tradicionales; en muchos casos, incluso permite conservar mejor vitaminas y minerales al requerir menos tiempo de cocción y menos agua.

Los principales problemas asociados derivan de un mal manejo o del calentamiento desigual de los alimentos, lo que puede provocar quemaduras dolorosas o dejar zonas poco cocidas donde podrían sobrevivir bacterias peligrosas.

Además, si se utilizan envases plásticos no aptos para microondas, se corre el riesgo de que aditivos peligrosos pasen a los alimentos.

Cómo saber si es seguro un recipiente para el microondas

  • Busca el símbolo del microondas: Un dibujo de un plato con ondas indica que el envase es apto para microondas. Suele estar acompañado de la leyenda «apto para microondas».
  • Verifica el código de reciclaje: El número 5 dentro de un triángulo (PP, polipropileno) señala que el envase es seguro para calentar en microondas.
  • Revisa el estado del envase: Evita usar recipientes con grietas, manchas blancas o signos de desgaste, ya que estos pueden liberar sustancias químicas peligrosas al calentarse.
  • Lee las inscripciones: Es habitual encontrar en el propio envase la frase «Apto para microondas» junto a números grabados que identifican el tipo de plástico.
  • Identifica los plásticos no aptos: Si el envase lleva los números 3 (PVC), 6 (PS) o 7 (otros), no debe usarse en microondas, ya que podrían liberar compuestos nocivos.
  • Formatos disponibles en PP aptos: Existen envases con tapa de bisagra, tapa por separado, bandejas, recipientes redondos, cuadrados o rectangulares, con compartimentos, copas, tarrinas y botes de plástico de polipropileno.
  • Prioriza alternativas cuando sea posible: Para un calentamiento seguro, se recomienda el uso de materiales como vidrio o cerámica, especialmente si existe duda sobre la composición del plástico.

El microondas solo debe emplearse con recipientes y envolturas específicamente indicados para este uso, como ciertos plásticos aprobados, papel encerado, bolsas para cocinar o papel de pergamino.

Nunca deben introducirse recipientes de metal o aluminio, ya que reflejan las ondas y pueden dañar el aparato o generar una cocción inadecuada.

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