Albóndigas de atún y avena: receta saludable, alta en proteína y sin harina

Las albóndigas pueden ser mucho más que carne y salsa roja.
Las albóndigas de atún y avena son una opción práctica, nutritiva y económica, perfectas para el almuerzo o una cena liviana.
Combinan proteínas magras del atún con la fibra y saciedad de la avena, logrando una textura tierna y un sabor suave que gusta a toda la familia. Además, son muy fáciles de preparar y se cocinan rápido, ya sea al horno, a la plancha o en salsa.
Esta receta es ideal para aprovechar latas de atún y transformar ingredientes simples en un plato original y saludable.
Receta de albóndigas de atún y avena
La base es atún en lata escurrido, avena arrollada, huevo y condimentos. Pueden servirse con salsa de tomate, sobre arroz o incluso como bocadito frío para lunch.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 15-20 minutos
Ingredientes
- 2 latas de atún en agua o aceite (170 g cada una, bien escurridas)
- 3/4 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
- 2 huevos grandes
- 1/4 cebolla finamente picada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- 1/2 cucharadita de orégano seco o condimento a gusto
- 1-2 cucharadas de leche (opcional, si la mezcla queda muy seca)
- Aceite en spray o un chorrito para la cocción (si es al sartén)
Cómo hacer albóndigas de atún y avena, paso a paso
- En un bol grande, mezclar el atún desmenuzado, la avena, los huevos, cebolla, ajo, perejil, sal, pimienta y orégano.
- Si la mezcla está muy seca, agregar 1-2 cucharadas de leche; si está muy húmeda, sumar un poco más de avena.
- Formar bolitas del tamaño de una nuez y acomodar en una placa o fuente.
- Cocinar de una de estas formas:
- Al horno: Precalentar a 180°C, colocar las albóndigas en placa ligeramente aceitada y hornear 15-18 minutos, girando a mitad de cocción.
- En sartén: Calentar un poco de aceite en sartén antiadherente y dorar las albóndigas por todos lados, 10 minutos aprox.
- En salsa: Cocinar las albóndigas previamente doradas en salsa de tomate casera durante 8-10 minutos para que tomen sabor.
- Servir calientes, con salsa, arroz, puré o como bocaditos con jugo de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 15-18 albóndigas (4 porciones como plato principal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 10 g
- Proteínas: 22 g
Valores estimativos, pueden variar según el tipo de atún y tamaño de las albóndigas.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También pueden freezarse una vez cocidas.