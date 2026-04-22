¿Problemas de salud mental en jóvenes? Esta es la línea de vida habilitada por el gobierno de Sheinbaum

Salud mental para jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Emireé Enríquez López dio a conocer el número de la línea de la vida, enfocada en jóvenes con problemas de salud mental, durante la conferencia matutina de este 22 de abril en Palacio Nacional.

“Si en algún momento necesitas platicar con alguien hay opciones para ti, profesionales de la salud mental brindarán información, orientación y de ser necesaria una canalización a unidades de atención directa a través de la línea de la vida”, aseguró la funcionaria.

El número al cual deben marcar las personas que se sientan afectadas en su bienestar emocional es: 800-911-2000, el cual también se encuentra activo a través de WhatsApp, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Siempre habrá alguien al otro lado de la línea, dispuesto para escucharte. Recuerda estamos para acompañarte, a veces dar el primer paso cuesta pero vale la pena”, finalizó.

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Emireé Enríquez López, durante la mañanera de este 22 de abril. (Presidencia)

¿En qué consiste el “ABC de las emociones” para la salud mental presentado por el gobierno de Sheinbaum?

El gobierno federal presentó el programa “ABC de las emociones”, una estrategia nacional enfocada en atender la salud mental de jóvenes y adolescentes, la cual comenzará a implementarse en mayo en las instituciones escolares.

Esta iniciativa busca brindar herramientas para el manejo de emociones, así como promover el bienestar desde edades tempranas, ante el incremento de problemáticas como ansiedad, depresión y estrés en este sector de la población.

El plan se centra en el desarrollo de habilidades socioemocionales, con el objetivo de que las personas puedan identificar, comprender y regular sus sentimientos.

Además, contempla acciones en entornos escolares, donde se impulsarán espacios seguros y de acompañamiento, así como capacitación para docentes y personal educativo que permita detectar señales de riesgo y canalizar a quienes lo necesiten.

La estrategia también plantea la importancia de fortalecer redes de apoyo, involucrando a familias, amigos y comunidades en el proceso de atención emocional. De esta manera, se busca generar un enfoque integral que no solo atienda los síntomas, sino que prevenga problemas de salud mental a largo plazo y fomente entornos más saludables para todos las mexicanas y mexicanos.

En este contexto, el proyecto “ABC de las emociones” se posiciona como una respuesta a la necesidad de atender el bienestar emocional juvenil desde una perspectiva preventiva, educativa y comunitaria, reconociendo que la estabilidad mental es clave para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.