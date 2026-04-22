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“Dame cuatro millones”: Lorena Herrera lanza desafío millonario a Facundo para demostrar que no es hombre

La actriz sugiere realizarse estudios médicos en vivo, frente a un ginecólogo, para dejar claro que es mujer

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La actriz Lorena Herrera enfrentó el rumor sobre su identidad tras las nuevas declaraciones del conductor Facundo. - (Foto: Twitter/@MasterChefMx)
La actriz Lorena Herrera enfrentó el rumor sobre su identidad tras las nuevas declaraciones del conductor Facundo. - (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

La actriz Lorena Herrera reaccionó con dureza a las recientes declaraciones de Facundo, quien volvió a mencionar el rumor sobre su identidad. El comentario, que el conductor aseguró fue una broma, reactivó una polémica que se arrastra desde principios de los años 2000.

Durante un encuentro con medios, Herrera no solo desmintió nuevamente la versión, también lanzó un desafío directo y dejó claro que el tema ha tenido consecuencias personales y profesionales. La molestia acumulada marcó el tono de sus palabras.

El conflicto, originado tras su participación en un programa televisivo, resurge ahora con nuevas declaraciones que, lejos de cerrar el episodio, intensifican la controversia y reavivan el debate en el público.

Un rumor que no desaparece

Facundo
Facundo reavivó la polémica en redes sociales al recordar el rumor, que se originó en un programa de televisión de los años 2000. - (Foto: Instagram / @facufacundo)

Facundo recordó entre risas el rumor que señalaba que Herrera había nacido hombre, aunque aseguró que se trataba de una broma. Sin embargo, reconoció que la situación llegó a incomodarla en su momento.

El origen se remonta a un programa de inicios de los 2000, donde ambos participaron en una pelea simulada. A partir de ahí, comentarios posteriores alimentaron una versión que se expandió rápidamente.

Aunque con el tiempo se aclaró que todo formaba parte de un engaño televisivo, la historia quedó instalada en la memoria colectiva y sigue generando reacciones cada vez que vuelve a mencionarse.

“Es un ridículo”: la respuesta sin filtro

Lorena Herrera fue víctima de una broma pesada. (Foto: Instagram @lorenaherrera)
Herrera propuso un reto millonario y se mostró dispuesta a realizar pruebas médicas en vivo para poner fin al rumor. - (Foto: Instagram @lorenaherrera)

Lorena Herrera no se guardó nada al responder. “Facundo, por el amor de Dios, ya deja de hablar de mí… es un ridículo”, expresó con evidente molestia frente a cámaras.

La actriz también cuestionó que el conductor continúe tocando el tema después de más de dos décadas. “Ya retírate, ya estás grande también”, añadió, en un tono que combinó ironía y enojo.

Además, negó versiones que la vinculaban con represalias físicas en el pasado y dejó claro que nunca actuó de esa forma, desmintiendo otra de las historias que rodean el conflicto.

El reto millonario y posibles acciones legales

Lorena Herrera reveló que la controversia le ha provocado la pérdida de contratos y afectaciones en su carrera artística. (Foto: Instagram/@masterchefmx)
Lorena Herrera reveló que la controversia le ha provocado la pérdida de contratos y afectaciones en su carrera artística. (Foto: Instagram/@masterchefmx)

El momento más polémico llegó cuando Herrera lanzó un desafío directo. “Te reto, venga, dame cuatro millones… yo te demuestro”, dijo, proponiendo incluso realizar pruebas médicas en vivo para terminar con el rumor.

También aseguró que este tema le ha costado caro. “A mí se me han caído contratos por esa estupidez”, afirmó, señalando afectaciones concretas en su carrera.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una demanda. “Nunca es tarde”, advirtió, dejando claro que el conflicto con Facundo podría escalar más allá de las declaraciones públicas.

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