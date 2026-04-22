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Adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años recibirán su tarjeta del Bienestar con CURP: estos son los requisitos y fechas para obtener el pago

Guía de entrega para Pensiones Bienestar pasos indispensables para recoger tu nueva tarjeta antes del 25 de abril

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Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada. La mujer apunta a un monitor, el hombre sostiene papeles.
Una pareja de jubilados recibe asistencia de una empleada mientras gestionan sus beneficios de pensión en una oficina pública con otros ciudadanos esperando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las personas que se registraron en febrero de 2026 a la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar comenzó este lunes 20 de abril en todo el país y continuará hasta el viernes 25 de abril. En este periodo, las y los nuevos derechohabientes serán notificados vía mensaje SMS respecto al día, la hora y el lugar donde deberán acudir para recoger la tarjeta. El monto de apoyo bimestral confirmado para este año es de $6.400 para personas adultas mayores de 65 años y de $3.100 para mujeres de 60 a 64 años, según informó la Secretaría de Bienestar a N+ y en sus comunicados oficiales.

Más de 16 millones de beneficiarios activos en 2026

De acuerdo con información de la secretaria Ariadna Montiel Reyes, hasta la fecha hay 3 millones de mujeres inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar y 13.6 millones de derechohabientes en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Estos programas, de carácter constitucional, reconocen la aportación histórica de las mujeres adultas y de las personas mayores de 65 años en el país y se entregan sin intermediarios vía la Tarjeta Bienestar.

Para facilitar el proceso, el mensaje SMS llegará al número telefónico que el beneficiario dejó al momento de su registro, en el cual se detallará el lugar, día y hora exactos de la cita. N+ indica que los depósitos continuarán realizándose de manera bimestral y por orden alfabético, siguiendo la inicial del primer apellido.

Durante los primeros dos meses del año, los recursos destinados a jubilaciones y pensiones superaron cifras previas, absorbiendo una cuarta parte del presupuesto público, según información reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante los primeros dos meses del año, los recursos destinados a jubilaciones y pensiones superaron cifras previas, absorbiendo una cuarta parte del presupuesto público, según información reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Requisitos obligatorios para recibir la tarjeta

Según la Secretaría de Bienestar, las personas deberán presentar la identificación oficial con fotografía en original y copia y el comprobante del trámite realizado en el Módulo del Bienestar. La entrega se realiza únicamente en la fecha, hora y sede indicadas. Quienes acudan fuera del horario o sin los documentos requeridos no podrán recibir la tarjeta en ese momento.

Estas tarjetas del Banco del Bienestar son el único medio autorizado para recibir los pagos bimestrales correspondientes a ambos programas para el desarrollo social de adultos mayores y mujeres. Una vez entregada la tarjeta, no es necesario acudir al cajero automático para activarla. La activación ocurre automáticamente cuando se realice el primer depósito de la pensión.

Incorporación automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65 años

La Pensión Mujeres Bienestar otorga $3.100 bimestrales a mujeres de 60 a 64 años con el objetivo de fomentar su autonomía económica. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para Personas Adultas Mayores, con derecho a los $6.400 bimestrales estipulados este año de acuerdo con la Secretaría de Bienestar.

Este procedimiento de entrega de tarjetas refuerza la política de incorporación permanente de nuevos beneficiarios a los programas sociales prioritarios del Gobierno federal. Los recursos son públicos y las autoridades reiteran en cada aviso que “queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Infografía que muestra a varios adultos mayores sonriendo y sosteniendo tarjetas del Banco del Bienestar, con información detallada sobre la entrega de pensiones en 2026.
Del 20 al 25 de abril, adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años recibirán sus tarjetas del Banco del Bienestar para las pensiones de programas sociales, beneficiando a más de 16 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultas la fecha y sede en la que debes recoger tu tarjeta con tu CURP

La Secretaría de Bienestar invita a verificar la información sobre la fecha y sede de su entrega a través de la página www.gob.mx/bienestar con la CURP. También se puede consultar la Línea de Bienestar al 800 63 94 264 o a través de las redes oficiales @bienestarmx.

Este 2026, la administración federal continúa con la cobertura nacional de estos apoyos económicos, que suman 16.6 millones de personas beneficiadas y que reciben su pago de manera directa, sin la intervención de gestores externos. La entrega de tarjetas termina el viernes 25 de abril.

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