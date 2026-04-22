Edgar Berlanga revela cómo fue enfrentar a Canelo Álvarez: “El peleador más inteligente”

Ya han pasado más de dos años desde que Canelo Álvarez derrotó a Edgar Berlanga y en una reciente entrevista el boricua reveló cómo fue pelear contra el mexicano. (Getty Images vía AFP)

Ya han pasado más de dos años desde que Canelo Álvarez derrotó a Edgar Berlanga y en una reciente entrevista el boricua reveló cómo fue pelear contra el mexicano.

El 14 de septiembre de 2024, Álvarez y Berlanga se enfrentaron en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde el boxeador originario de Guadalajara, Jalisco se impuso tras doce asaltos. La superioridad de Canelo se reflejó al finalizar el combate, ya que los jueces le otorgaron la victoria por decisión unánime con puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109.

[Captura de pantalla]

Berlanga asegura que Canelo es el peleador más inteligente con el que ha peleado

En entrevista para Inside The Ring, Edgar Berlanga sostuvo que Canelo Álvarez es el rival más fuerte e inteligente al que se ha enfrentado en su carrera. El puertorriqueño señaló que el tapatío lo llevó a un nivel de exigencia mental mucho mayor, al punto de describir el combate como un juego de estrategia donde la experiencia del mexicano fue determinante.

Berlanga también afirmó que Saúl Álvarez es un veterano que ha enfrentado a peleadores de todos los estilos y que su recorrido en el ring se nota desde el primer intercambio.

“Canelo Álvarez fue el más fuerte de todos. Canelo me hizo pensar mucho, mucho más. Honestamente, es un veterano, ha estado ahí con muchos estilos diferentes. Ha estado ahí con las leyendas, así que cuando estuve con Canelo, fue definitivamente divertido, pero fue un juego mental con él. Es el peleador más inteligente que he peleado”, comentó el puertorriqueño.

Canelo Álvarez regresará al ring el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Cabe recordar que Berlanga llegó a ese combate ostentando un récord impecable, y tras encajar la primera derrota de su carrera, el boricua reapareció seis meses más tarde para medirse con su compatriota Jonathan González Ortiz, a quien superó de manera categórica al lograr un nocaut en el primer asalto y así recuperar la senda victoriosa.

Sin embargo, en julio de 2025, el puertorriqueño volvió a competir al máximo nivel al medirse con Hamzah Sheeraz. El enfrentamiento comenzó igualado, pero el británico derribó a su oponente en dos ocasiones durante el cuarto round y deteniendo la pelea en el quinto, lo que dejó a Berlanga con dos derrotas en sus tres combates más recientes.

El siguiente paso de Saúl Álvarez y Berlanga

Álvarez regresará al cuadrilátero el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita para pelear por un campeonato mundial, y aunque todavía no se anuncia quién será su rival, todo parece indicar que se enfrentará a Christian Mbilli por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los supermedianos.

Este será el regreso de la figura del boxeo mexicano luego de haber perdido su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford y ser operado del codo.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Por su parte, a pesar de que no tiene un rival definido, la posibilidad de enfrentar a Chris Eubank Jr. se presenta como la alternativa más probable para Berlanga, ya que el propio boricua ha indicado que la elección de su siguiente contrincante dependerá de la propuesta financiera.