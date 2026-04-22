Rivers presume foto con Saúl “Canelo” Álvarez y desata furor rumbo a La Velada del Año 2026

La colaboración de Rivers GG con figuras clave del boxeo mexicano, como Eddy Reynoso y Saúl Álvarez, fortalece su preparación de cara a su segunda participación en La Velada del Año. - (Ibai)

La creadora de contenido Rivers gg volvió a encender las redes al compartir una imagen junto a Saúl “Canelo” Álvarez durante su preparación para La Velada del Año 2026. La publicación generó entusiasmo entre sus seguidores, quienes ven en este acercamiento un impulso clave rumbo a su segunda participación.

En la fotografía también aparece Ari Gameplays, además de otra imagen junto al entrenador Eddy Reynoso, figura clave en la carrera del campeón mexicano. Estas colaboraciones han elevado las expectativas sobre el nivel que podría mostrar la regiomontana en el ring.

Rivers se encuentra en plena preparación física y mental para el evento organizado por Ibai Llanos, consolidándose como una de las participantes más observadas en esta edición.

Un evento que mezcla espectáculo y boxeo

Rivers sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)

La Velada del Año se ha convertido en uno de los shows más populares en el mundo digital, reuniendo a creadores de contenido en combates que combinan entretenimiento y disciplina deportiva.

El proyecto, impulsado por Ibai Llanos, ha logrado convocar a millones de espectadores en cada edición, posicionándose como un fenómeno global dentro del streaming.

Para Rivers, esta será su segunda aparición en el evento, lo que representa una oportunidad para demostrar evolución y consolidar su presencia en el ring. Luego de participar en dos peleas en el año 2023 y coronarse campeona en una de ellas.

Preparación de alto nivel y apoyo mexicano

Rivers sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)

El encuentro con Canelo Álvarez no pasó desapercibido. La imagen fue interpretada como un símbolo de respaldo y motivación en esta etapa clave de su entrenamiento.

La presencia de Eddy Reynoso también refuerza la seriedad del proceso, ya que es uno de los entrenadores más reconocidos en el boxeo internacional.

En redes sociales, seguidores mexicanos han mostrado su apoyo constante, celebrando cada avance de Rivers y alentándola rumbo a la pelea.

Expectativa por su segunda pelea

La nueva edición de La Velada del Año promete emociones, con Rivers perfilándose como protagonista apoyada por figuras legendarias del boxeo y el respaldo de la comunidad digital. - (Instagram/@samyrivera)

Tras su primera experiencia en el evento, Rivers busca superar su desempeño anterior con una preparación más exigente y enfocada.

El entusiasmo de su comunidad ha sido evidente, convirtiendo cada publicación en tendencia y aumentando la expectativa sobre su combate.

Con el respaldo simbólico de figuras del boxeo y el impulso de sus seguidores, la streamer se perfila como una de las protagonistas a seguir en esta nueva edición.