Karime Pindter muestra su lado más íntimo: las claves para ser una mujer exitosa en “La verdadera Matryoshka”

Karime Pindter muestra su lado más íntimo como “matrioshka” (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Karime Pindter abre su intimidad en el documental “La verdadera Matryoshka”, una producción que muestra el proceso personal y profesional que vivió durante el año más decisivo de su carrera.

El estreno llega este miércoles 22 de abril en más de sesenta y cinco salas de Cinemex, acercando al público una mirada sin filtros a la vida de la conductora y actriz.

En entrevista con Infobae México, Pindter relata cómo su pasión por el entretenimiento y la disciplina la llevaron a documentar una etapa en la que, según sus palabras, “sin tener nada puedes llegar a cumplir un gran sueño”.

Durante el último año, Pindter consolidó su presencia como conductora en “La Más Draga 7”, uno de los realities con mayor influencia en la cultura pop y la comunidad LGBTQ+ en México.

La artista relata que decidió grabar su experiencia al enfrentar el reto de presentarse en un número musical durante la final del programa, un momento que describe como “mi oportunidad de vivir mi sueño pop star, aunque no sabía bailar nada”.

Infobae México charló con la querida influencer de La Casa de los Famosos México y Acapulco Shore. (Crédito: Infobae México)

El reto de convertirse en su propio proyecto

El documental retrata la transformación de Pindter al asumir la producción total de su número musical. “Yo soy mi proyecto, soy mi producto, mi casa y mi empresa. Si no me invierto yo, ¿quién lo va a hacer?”, señala en conversación con Infobae México. A lo largo de la preparación, la conductora enfrentó críticas y dificultades, pero recurrió a la ayuda de colegas como Andrea Rodríguez y Álvaro Gordoa para mejorar su desempeño como presentadora.

Pindter narra que el proceso incluyó inversión en vestuario, producción y capacitación. El resultado fue un producto “lleno de vulnerabilidad, de esfuerzo y de trabajo”, que trasciende el tono cómico que imaginó en un inicio. “Pensé que iba a ser solo para redes sociales, pero Cinemex me apoyó y ahora lo vemos en pantalla grande”, afirma.

Familia, comunidad y raíces: pilares en su historia

La relación con su familia ocupa un lugar central en el documental. Pindter destaca la presencia constante de su madre en su vida pública y privada. “Mi mamá salió en Acapulco Shore, en La casa de los famosos, en mi pódcast, ha ido a Hoy cocinando conmigo. Ahora está emocionadísima por verse en la pantalla grande”, relata la conductora.

La premiere de “La verdadera Matryoshka” se realizó este lunes 20 de abril. La madre de Karime invitó a sus amigas del yoga y a su círculo cercano para celebrar el lanzamiento, un gesto que la conductora recibe con entusiasmo. “Me llena de emoción que puedan vivir esa experiencia”, menciona durante la charla.

La conductora, reconocida por su trayectoria en los reality shows más influyentes de Latinoamérica, da un paso decisivo en su carrera (Foto: RS)

Reconocer la vulnerabilidad y agradecer a la comunidad

En el filme, Pindter muestra distintas capas de su personalidad —como las muñecas matrioshka que dan nombre al documental— y se presenta como una figura auténtica y cercana. La conductora resalta el aprendizaje de enfrentar críticas y convertir la adversidad en humor y autoconocimiento. “Siempre tomo las cosas con humor”, comparte, y se refiere con ironía a los comentarios sobre su velocidad al hablar y otras críticas recibidas en redes sociales.

Durante el año que documenta la cinta, Pindter fue reconocida como Personalidad LGBTIQ+ del Año en los Impulse Awards y consolidó su relación con la comunidad LGBTQ+. “Mi pasión en esta vida es entretenerlos, y si se puede llevarles algún aprendizaje, mejor. Gracias por su apoyo y espero que disfruten mucho este documental”, expresa al cierre de la entrevista con Infobae México.

Estreno y mensaje al público

“La verdadera Matryoshka: un documental de Karime Pindter” se estrena en salas mexicanas el jueves 23 de abril. La producción abre una ventana a la vida de la conductora, quien invita a sus seguidores a acompañarla en este recorrido. “Literal, mi pasión es entretenerlos y espero que no solo se rían o se entretengan, sino que les deje un mensaje muy bonito.”