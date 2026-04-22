Reacomodo en Morena frena aspiraciones de Félix Salgado de contender por la gubernatura de Guerrero en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Esthela Damián renunció a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para “irse a trabajar en Guerrero”

La reconfiguración estructural de Morena de cara a las elecciones de 2027 comienza a tener un impacto colateral en entidades clave para la Cuarta Transformación.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Esthela Damián Peralta presentó su renuncia a Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal para “irse a trabajar en Guerrero”, su estado natal.

Su inclusión en la lista de perfiles para definir al candidato del partido en los próximos electorales cierra resquicios para el senador Félix Salgado Macedonio, cuya popularidad colisiona con normas internas contra el nepotismo.

El legislador es padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. En 2021, la morenista lo suplió debido a que las autoridades electorales cancelaron definitivamente la candidatura de “El Toro” semanas antes de las elecciones por presentar fuera de tiempo sus informes de gastos de precampaña, una falta que la ley sanciona con la pérdida del registro.

Aunque la razón legal de la cancelación fue financiera, la candidatura de Salgado Macedonio ya enfrentaba una fuerte presión social y política debido a múltiples acusaciones de presunto abuso sexual, lo que generó protestas de colectivos feministas que exigían que no se le permitiera contender.

Esthela Damián ha sido muy cercana a la presidneta Claudia Sheinbaum. Foto: Facebook/Esthela Damián

La salida de Esthela Damián

La presidenta Sheinbaum subrayó que la renuncia de Esthela Damián se alinea con una condición establecida a funcionarios de su gabinete.

“Se lo dije a todos los que son parte del Gobierno de México, que si querían ir a competir por algún puesto de elección popular, que si querían participar en alguna de las encuestas de Morena, tenían que dejar el gobierno”.

Esthela Damián dejará el cargo el 30 de abril a solicitud de la mandataria, quien destacó que la participación de la guerrerense en su gabinete no representará un respaldo.

“Aclaro, porque esto es muy importante, yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en una actividad para poder ganar una encuesta del Partido Morena o del Partido Verde o del Partido del Trabajo, o del PAN, o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Yo no tengo candidatos ni candidatas”.

Sheinbaum invita a María Luisa Alcalde a sumarse a su gabinete

Sheinbaum indicó que sostuvo una conversación con María Luisa Alcalde, todavía presidenta nacional de Morena, para ocupar el sitio dejado por Esthela Damián.

“Ayer decidí invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada", explicó.

Ariadna Montiel Reyes, actual secretaria del Bienestar, se perfila para liderar la presidencia nacional de Morena como parte de una reconfiguración estructural que busca recuperar el control territorial del partido y disciplinar su estructura de cara a las elecciones de 2027.

“Si Luisa María acepta venir con nosotros a la Consejería Jurídica, pues tendría que dejar su cargo, ¿no? Y esto lleva un proceso dentro de Morena que tendrían que definirlo ellos. Entonces, es importante que todas y todos lo conozcan”, señaló Sheinbaum.

Sheinbaum informó que invitó a Luisa María Alcalde a ser la nueva consejera jurídica. | Jovany Pérez

Movimientos en Morena dejarían a Guerrero sin “Toro”

El anuncio ocurre semanas después de que Félix Salgado Macedonio acusara de doble moral a perfiles clave en Morena que impulsan normas contra el nepotismo mientras mantienen a familiares en puestos clave de la organización y el gobierno.

Aunque posteriormente aclaró que no se refería a las conexiones de María Luisa Alcalde, sus expresiones originaron tensiones internas.

El 15 de abril, mediante una interacción en sus cuentas oficiales, Salgado Macedonio afirmó que no recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir a Morena el respeto a su derecho de buscar la candidatura al gobierno de Guerrero y suceder a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado.

La reforma electoral abrió una grieta dentro del bloque oficialista, evidenciando que el respaldo de los aliados no está garantizado.

Reacciones en Guerrero

Los movimientos de Morena en el tablero político han sido interpretados como el fin de las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio.

Originario de Pungarabato, municipio de la región Tierra Caliente, Salgado Macedonio buscaba contender por cuarta ocasión por la gubernatura de Guerrero. Previamente lo hizo en 1993, 1999 y en 2021 no alcanzó a llegar a las boletas.

En los comicios de 1993 y 1999 perdió ante los priistas Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros. En ambos casos denunció fraudes electorales.

Previo a que Esthela Damián hiciera público su interés por ser la candidata de Morena en las elecciones de 2027, el legislador había anticipado que acataría las directrices de su dirigencia.

“Lo que determine Morena; si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy, pues si no me dice nada, aquí me quedo. Pero, como decía Freud, la política es como el amor, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy aquí contento y feliz. Pero si me dicen, jálate para acá, yo voy. Si me dicen. Pero si no me dicen, para qué ando de alborotado”, señaló.

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

Esthela Damián Peralta es una política y abogada mexicana, destacada por ser una de las colaboradoras más cercanas de Claudia Sheinbaum Pardo.

A partir del 17 de diciembre de 2025, asumió el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en el gabinete de la presidenta Sheinbaum, sustituyendo a Ernestina Godoy.

Su trayectoria destaca por lo siguiente:

Perfil académico: Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con una maestría en Educación, con especialización en derechos humanos, derecho parlamentario y electoral.

Cercanía con Sheinbaum: Fue secretaria particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Cargos previos:

Directora General del DIF Ciudad de México durante 4 años.

Secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) antes de asumir la consejería.

Trayectoria política

Inició su carrera en el PRD y posteriormente se alineó con Morena, siendo descrita como una figura de izquierda cercana al proyecto de transformación de Sheinbaum.

El 7 de marzo, el Consejo Nacional de Morena acordó el calendario y las reglas para seleccionar a sus candidaturas rumbo a los próximos procesos electorales de 2027, incluidas las 17 gubernaturas que se elegirán, cuya designación está prevista para el 22 de junio.