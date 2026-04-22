Socia de Metaxchange Capital detenida por fraude millonario reaparece y acusa de extorsión a Sandra Echeverría

La actriz Sandra Echeverría, en primer plano, acusó públicamente de fraude a la empresa Metaxchange, cuya imagen de un representante aparece en el inserto. (Sandra Echeverría: Instagram)

El caso de presunto fraude financiero ligado a Metaxchange Capital concentra la atención pública. Nazaret Rodríguez, socia fundadora de la firma, reapareció en redes sociales tras su detención para negar las acusaciones en su contra y sostener que, en realidad, es víctima de un esquema de extorsión.

La empresaria fue detenida el 17 de abril en la zona de Polanco por elementos de la Policía de Investigación, en el marco de una indagatoria encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Cuatro días después, se difundió un video —grabado antes de su captura, según autoridades— en el que Rodríguez fija su postura.

Se difundió un video —grabado antes de la captura de Nazaret Rodríguez, según autoridades— en el que la empresaria niega las acusaciones de fraude. (Metaxchange: Instagram)

Nazaret Rodríguez: “No cometimos delito alguno”

En la grabación, la empresaria lanza acusaciones directas contra el proceso judicial y quienes la denunciaron. “Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, afirmó. Y remató: “No cometimos delito alguno”.

Echeverria fue una de las voces que sacó a la luz el fraude de Metaxchange Capital, que afectó a más de mil quinientas personas y sumó una pérdida millonaria por promesas de inversión. (EFE)

Rodríguez también aseguró que presentó acciones legales contra la actriz Sandra Echeverría, una de las primeras en hacer público el caso. “A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación”, declaró.

La investigación: esquema tipo Ponzi y decenas de denuncias

La Fiscalía capitalina sostiene una versión distinta. De acuerdo con sus indagatorias, Metaxchange ofrecía rendimientos de hasta 15% a sus clientes, en un modelo que habría generado una afectación de al menos 150 millones de pesos y más de 120 denuncias.

El organismo detalló que, en una primera fase, algunos inversionistas recibieron pagos que generaron confianza. Sin embargo, posteriormente estos se suspendieron sin devolución del capital. “Análisis financieros han permitido establecer que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal”, informó la autoridad.

Señalamientos cruzados y ruptura interna

En contraste, Rodríguez afirmó que la empresa fue víctima de un desfalco interno cometido por exsocios y excolaboradores hace tres años, lo que habría provocado un daño patrimonial de hasta 1.500 millones de pesos.

La empresaria también advirtió sobre riesgos a su integridad: “Toda esta farsa y tema mediático son distracciones que nos han obligado a dar marcha atrás en los pagos y hacer una fuerte reestructuración. Mientras más nos demanden, menos podemos avanzar”.

El origen del caso y el impacto mediático

El conflicto escaló en marzo, cuando Sandra Echeverría denunció públicamente que ella y otras personas habrían invertido cerca de 2,000 millones de pesos sin recibir rendimientos durante al menos 18 meses. Tras la detención de Rodríguez, la actriz agradeció a la Fiscalía por el avance de las investigaciones.

Metaxchange, constituida en 2012 como sociedad anónima de capital variable, operaba ofreciendo asesorías financieras y alternativas de inversión. Su presencia en redes sociales y patrocinio de eventos reforzaron una imagen de solidez que ahora se encuentra bajo escrutinio.

Mientras la investigación continúa, el caso enfrenta versiones encontradas: por un lado, la narrativa oficial de un posible fraude piramidal; por otro, la defensa de una empresaria que acusa extorsión y asegura tener pruebas para sostener su inocencia.