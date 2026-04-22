México ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo de Sóftbol y buscará un boleto a Los Ángeles 2028

Después del cuarto lugar conseguido en Tokio 2020, el equipo mexicano comienza su camino rumbo a la búsqueda de la medalla en los Juegos Olímpicos. (Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

La selección mexicana ya conoce a sus rivales en la Copa Mundial de Sóftbol Femenino WBSC 2026/2027, torneo que marca el primer paso hacia los Juegos Olímpicos, ya que solamente el campeón obtendrá su boleto a Los Ángeles 2028.

Esta competencia tendrá un total de 57 partidos durante la fase de grupos, programados de la siguiente manera: Praga del 16 al 20 de junio, Lima del 14 al 18 de julio y Oklahoma City del 12 al 16 de septiembre.

Cada grupo contará con un formato de todos contra todos durante cuatro días, en los que se disputarán 15 partidos, y los cuatro mejores equipos avanzarán a los Play-Offs. Ahí, los dos primeros clasificados buscarán una plaza directa a la Final de 2027, mientras que el perdedor se medirá al ganador del duelo entre el tercer y el cuarto lugar por el segundo boleto disponible.

Grupo de México

Estos serán los rivales de México para la fase de grupos. (Instagram : wbsc)

Después del cuarto lugar obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, México se quedó con la espina de haber quedado a un paso del podio. Por ello, la Selección Mexicana buscará volver a una justa olímpica y pelear nuevamente por una medalla.

La novena tricolor participará en un grupo integrado por países como China, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda y Sudáfrica, en una fase que se disputará en Devon Park, Oklahoma City, a partir del 12 de septiembre.

El día Inaugural arrancará con el duelo entre Sudáfrica y China, seguido por el choque entre Nueva Zelanda y Países Bajos. Más tarde, Estados Unidos, número dos del mundo, se medirá ante México en el último partido de la jornada.

La fase de todos contra todos se extenderá hasta el 15 de septiembre, mientras que los Play-Offs están programados para çomenzar el día 16.

Devon Park volverá así a ser sede de un evento mundial de sóftbol, tras haber recibido competencias como el Mundial Junior Femenil de 2015, la fase de grupos del Mundial Masculino 2024 y el Mundial Sub-18 Femenil de 2025. Además, el recinto también albergará el sóftbol olímpico en Los Ángeles 2028.

Conformación de los demás grupos

Así será el formato de competencia. (REUTERS/Jorge Silva)

El Grupo Praga está integrado por Canadá, China Taipéi, Italia, Chequia, Australia y Cuba y se llevará a cabo en el Stadium of Joudrs de República Checa.

La fase de todos contra todos se extenderá hasta el 19 de junio, mientras que los Play-Offs se disputarán el día 20. Australia ya tiene asegurado su lugar en la final por ser país anfitrión, pues aunque no termine entre las dos primeras posiciones del grupo, recibirá una invitación directa.

Esta será la segunda ocasión que el recinto reciba una Copa Mundial tras el Campeonato Mundial de Softbol Masculino en 2019.

Dentro del grupo Lima, la actividad comenzará el 14 de julio en el Estadio de Sóftbol de Villa María del Triunfo. La jornada inaugural abrirá con Filipinas ante Venezuela, seguida por la ceremonia de apertura y los encuentros entre Perú y Puerto Rico, así como Japón frente a Gran Bretaña.

La fase de grupos concluirá el 17 de julio y los Play-Offs están programados para el 18. Este recinto ya fue sede del Mundial Sub-18 Femenino WBSC 2021 y de los Juegos Panamericanos Lima 2019, y volverá a recibir esta cita continental en 2027.