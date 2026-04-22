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Juan de Dios Pantoja rompe el silencio sobre la relación entre JOP y Kimberly Loaiza

El influencer responde a rumores que rodean a su pareja y lanza mensajes directos en medio del escándalo digital

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Juan de Dios Pantoja se pronuncia tras los rumores que vinculan a Kimberly Loaiza con Jesús Ortiz Paz. - (Fotos: RS)
Juan de Dios Pantoja se pronuncia tras los rumores que vinculan a Kimberly Loaiza con Jesús Ortiz Paz. - (Fotos: RS)

El creador de contenido Juan de Dios Pantoja reaccionó ante la ola de rumores que vinculan a Kimberly Loaiza con Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP. La polémica creció en redes sociales tras semanas de especulación alimentada por videos, comentarios y teorías de seguidores.

Sin mencionar directamente una relación, el influencer dejó clara su postura sobre los señalamientos que circulan. En una transmisión, habló sobre el tema y adelantó que tiene más por decir, aunque decidió medir sus palabras por el momento.

El contexto incluye interacciones virales, donaciones y contenido que usuarios interpretaron como indirectas, lo que ha mantenido la conversación activa mientras Kimberly Loaiza permanece sin pronunciarse públicamente.

Rumores, redes y teorías sin confirmar

¿JOP dedica canción a Kimberly Loaiza?

Todo comenzó con publicaciones y ediciones en plataformas digitales donde fans sugieren un supuesto acercamiento entre JOP y Kimberly Loaiza. La narrativa creció con pistas indirectas y comentarios que nunca fueron confirmados.

El tema tomó fuerza cuando el cantante realizó una donación significativa para apoyar gastos médicos de la madre de Kimberly, lo que generó debate entre seguidores y críticas hacia el entorno familiar.

A esto se sumaron videos del propio JOP donde venia una canción relacionada con “La Lindura Mayor”, apodo de la influencer, lo que intensificó el llamado “shippeo” entre ambos.

“Aunque les duela”: la respuesta de Pantoja

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se han visto relacionados a varias controversias en redes sociales (Instagram @juandediospantoja)
Pantoja niega rotundamente que exista algún contrato en su relación con Kimberly Loaiza y critica los “chismes” digitales. - (Instagram @juandediospantoja)

Juan de Dios Pantoja respondió con firmeza. “No tengo miedo. No tengo nada de miedo ni desconfianza”, afirmó, dejando claro que confía en su relación.

El influencer también defendió su vínculo con Kimberly. “Estoy seguro de mi vieja… está feliz conmigo”, expresó, en un mensaje dirigido tanto a seguidores como a críticos.

Además, lanzó un comentario directo a quienes alimentan rumores: “Aunque les arda, yo sé que les duele que estemos juntos… lo que nos une es algo más fuerte”.

Niega contratos y advierte a críticos

(Instagram: @juandediospantoja)
(Instagram: @juandediospantoja)

Durante su intervención, Pantoja rechazó versiones que aseguran que su relación está basada en acuerdos. “No es un contrato… ya no saben ni qué chisme inventar”, dijo.

También dejó entrever que guarda más declaraciones sobre el tema. “Tengo cosas aquí atoradas… voy a decir mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.

Mientras tanto, la polémica continúa creciendo en redes sociales. Sin confirmaciones oficiales por parte de Kimberly Loaiza o JOP, el tema se mantiene en el terreno de la especulación, impulsado por la conversación digital.

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