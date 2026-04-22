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¿Sí habrán clases virtuales durante el Mundial 2026? Esto responde Mario Delgado

La SEP se encuentra estudiando todavía la posibilidad de llevar a cabo clases presenciales en los días que haya partidos del Mundial 2026 en México

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La SEP se encuentra estudiando todavía la posibilidad de llevar a cabo clases presenciales en los días que haya partidos del Mundial 2026 en México
La SEP se encuentra estudiando todavía la posibilidad de llevar a cabo clases presenciales en los días que haya partidos del Mundial 2026 en México

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que la dependencia se encuentra analizando la posibilidad de modificar las clases presenciales durante los días de partido del Mundial 2026 en México.

La consulta, detalla, responde a una petición formal que han recibido para suspender la asistencia regular de estudiantes y docentes en esas fechas.

“La solicitud es que no haya clases presenciales durante los días de partido”, señaló Mario Delgado durante la conferencia matutina de La Mañanera del Pueblo. El funcionario precisa que la SEP “está preguntando la opinión de las maestras y los maestros” para tomar una decisión definitiva sobre el posible ajuste.

La SEP todavía no confirma clases virtuales o suspensión total

Vista lateral de un adulto estudiando en una clase virtual en su laptop; en el fondo, juguetes de bebé, un tobogán y una silla alta en una sala de estar.
SEP dice que todavía no hay nada confirmado sobre el funcionamiento de las clases en época mundialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En torno a la posibilidad de migrar las clases a plataformas digitales durante el Mundial, Mario Delgado explica que “una de las posibilidades es hacerlo virtualmente, pero aún nada está confirmado”. El funcionario menciona que la SEP “evalúa la viabilidad técnica y operativa” de aplicar la modalidad a distancia durante los días críticos.

La petición que recibieron busca evitar que estudiantes y profesores acudan a los planteles cuando se celebren los partidos, con el objetivo principal de no saturar las calles y permitir que la circulación fluya con normalidad, generando facilidades tanto para los turistas como para los que vayan al estadio.

El secretario reitera que cualquier cambio se informará previamente a la comunidad educativa, siempre bajo la premisa de salvaguardar tanto el derecho a la educación como la seguridad de todos los asistentes a la Copa del Mundo.

El asunto seguirá discutiéndose en próximas reuniones del sector educativo nacional, donde el universo magisterial será clave para definir si “habrá clases virtuales el día de la inauguración del Mundial 2026” o en otras fechas vinculadas al torneo.

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