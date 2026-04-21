México

Gobierno de México estudiará influencia de tiroteos en EEUU en mexicanos tras atentado en Teotihuacán

Autoridades hallan literatura e imágenes alusivas a la masacre de Columbine entre las pertenencias del agresor en Teotihuacán

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El tiroteo en Teotihuacán deja dos muertos y pone en foco la seguridad de sitios turísticos en México. |REUTERS/Henry Romero
El tiroteo en Teotihuacán deja dos muertos y pone en foco la seguridad de sitios turísticos en México. |REUTERS/Henry Romero

Tras el tiroteo reportado en la zona arqueológica de Teotihuacán, el pasado lunes 20 de abril, en donde dos personas perdieron la vida debido a los disparos que orquestó el guerrerense Julio César Jasso Ramírez. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República Mexicana (FGR), mientras se fortalecerá la seguridad tanto para turistas mexicanas como para mexicanos.

La mandataria subrayó que el análisis incluirá la posible influencia de incidentes ocurridos en Estados Unidos sobre la sociedad mexicana y la manera en que este fenómeno podría estar impactando la seguridad local. “Tenemos que revisar tanto temas de seguridad como otros temas, que también por qué, cómo es que hay esta influencia del exterior en nuestro país”, insistió la presidenta.

Esto debido a que en las pertenencias del agresor se halló literatura e imágenes de la masacre de Columbine, donde dos estudiantes de la secundaria Columbine abrieron fuego contra otros alumnos y dejaron un saldo de 13 personas muertas, hechos que sucedieron el 20 de abril de 1999 en Estados Unidos.

Reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacán

La presidenta Sheinbaum anunció que la zona arqueológica de Teotihuacán será reabierta al público el miércoles 22 de abril, tras haber permanecido cerrada menos de veinticuatro horas por motivos de seguridad. “Mañana mismo se va a abrir la zona arqueológica”, confirmó.

La reapertura se realizará “con el reforzamiento de la seguridad”, garantizó la presidenta.

La mandataria reconoció que el cierre temporal afectó tanto al turismo como a los comerciantes de la zona, pero reiteró que la prioridad es proteger la integridad de los visitantes y de la comunidad local.

Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes
Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Durante la conferencia, Sheinbaum enfatizó la importancia de la coordinación entre las autoridades federales y estatales para avanzar en la investigación del atentado, así como el compromiso del Gobierno federal de informar a la ciudadanía sobre los avances.

“Tenemos que informar y seguir trabajando, tanto en el tema de la investigación, que están encargadas las fiscalías, como en el fortalecimiento de la seguridad para turistas y para mexicanos y mexicanas”, puntualizó la presidenta.

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