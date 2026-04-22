La Taberna del Pecado crece: Cibernético y Potro de Acero llevan los chismes de la lucha libre a un show en vivo

Tras miles de reproducciones, el concepto llegará a un teatro con público presente. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

El luchador Cibernético y el creador de contenido Potro de Acero han logrado conectar con el público gracias a su proyecto “La Taberna del Pecado”, un espacio donde relatan experiencias, historias y momentos poco conocidos del mundo de la lucha libre mexicana.

El concepto, que surgió de manera espontánea, ha ganado popularidad en plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones y formando una comunidad fiel que ahora pedía dar el siguiente paso.

Tras el crecimiento del programa, ambos anunciaron oficialmente que llevarán su formato a los escenarios con una presentación en vivo, en la que los seguidores no solo serán espectadores, sino también parte activa del espectáculo, compartiendo sus propias anécdotas tal como ocurre en cada episodio del proyecto.

El evento buscará replicar el éxito del formato digital en vivo. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

Durante la presentación ante medios, Potro de Acero explicó el origen de la idea y cómo evolucionó con el tiempo hasta convertirse en un fenómeno entre los aficionados.

“Es un proyecto que nació de una comida, de repente dijo Cibernético ‘vamos a hacer algo, un programa donde hablemos de todo lo que se nos ocurra’ y se empezó a sumar que el público fuera parte del programa, mandándonos sus historias donde les ocurrían cosas bastante complicadas”.

La función se realizará el próximo 5 de junio de 2026 en el Teatro Principal Gran Recinto, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Los organizadores adelantaron que será una experiencia especial, diseñada para que lo ocurrido durante la velada quede únicamente entre los asistentes.

La comunidad que crearon en redes ahora tendrá su propio evento presencial. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

En cuanto a los boletos, se dieron a conocer tres categorías accesibles al público. La entrada “Oro” tendrá un costo de 350 pesos, mientras que el acceso VIP estará disponible por 650 pesos. Para quienes busquen una experiencia más cercana, el paquete Meet & Greet con ambos protagonistas tendrá un precio de 1,500 pesos mexicanos.

Por su parte, Cibernético habló sobre su incursión en el mundo digital y el impacto que ha tenido en nuevas audiencias.

“Yo chingo…, porque estoy vigente con las generaciones actuales, muchas veces pasa en el rubro de los luchadores que preguntan ‘¿Todavía lucha?, ¿todavía vive?’ Es lo que pasa, ese es el cambio generacional, que ya te ve otro tipo de gente, que a lo mejor nunca ha visto lucha libre, pero ya ve los podcast y te reconoce”.

El anuncio también contó con la presencia del legendario Octagón, quien respaldó la iniciativa y reconoció el esfuerzo detrás de este nuevo formato.

(Especial)

“Nosotros estamos aquí apoyando al Cibernético y al Potro de Acero. Yo los felicitó de antemano porque ahorita ya brincaron a hacer un programa en vivo que no es fácil y hay mucha gente que los quiere ver y yo de antemano estoy aquí para felicitarlos”.

Con este paso, “La Taberna del Pecado” busca consolidarse como una propuesta innovadora dentro del entretenimiento luchístico, ahora con contacto directo con su audiencia.