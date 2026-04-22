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Accidente de autobús en Querétaro deja al menos 9 fallecidos y varios lesionados

El camión de pasajeros se impactó contra un árbol, lo que provocó el trágico incidente

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El saldo preliminar es de al menos 9 fallecidos y 9 personas lesionadas, de las cuales 2 fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica.
El saldo preliminar es de al menos 9 fallecidos y 9 personas lesionadas, de las cuales 2 fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica. (Redes Sociales (Mejorada con IA))

La mañana del miércoles 22 de abril, se registró un fatal accidente en la carretera San Juan del Río-Amealco de Buenfil, en Querétaro, a la altura de La Muralla.

El saldo preliminar es de al menos 9 fallecidos y en total, 27 personas lesionadas de los cuales, al menos 3 fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica. El resto, fue llevado a unidades médicas en la zona.

El camión se impactó contra un árbol pasando las instalaciones del hotel La Muralla, de acuerdo con los reportes locales.

El accidente ocurrió mientras la unidad transitaba por la carretera estatal 310 con dirección a San Juan del Río, aproximadamente en el kilómetro 8, dentro del municipio de Amealco de Bonfil. La zona permanece acordonada por las autoridades para facilitar las labores de auxilio y peritaje.

Según algunos reportes locales, el autobús circulaba a una alta velocidad al momento del percance. Además, se informó que el conductor presuntamente se quedó dormido, lo que habría ocasionado que perdiera el control del vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el accidente. Se ontinúa con la recopilación de datos para determinar responsabilidades.

En el camión viajaban al menos 36 pasajeros, la mayoría originarios de la comunidad de San Ildefonso, donde abordaron. Tras recibirse el reporte del trágico accidente, elementos de Protección Civil del estado, paramédicos y cuerpos de seguridad acudieron rápidamente al sitio para brindar atención médica y apoyo en el rescate de las personas afectadas.

Así, las autoridades brindaron atención a los heridos y el traslado de quienes requirieron atención hospitalaria.

Desde el momento del accidente, se mantuvieron las diligencias correspondientes en la zona y la circulación sobre la carretera permanece completamente cerrada.

Debido al impacto, el autobús quedó destrozado en la parte frontal debido al fuerte impacto. El choque provocó que algunos pasajeros salieran proyectados fuera de la unidad, lo que complicó las labores de rescate y atención en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado información oficial sobre el accidente. En la mañana, el gobernador del Estado, Mauricio Kuri, informó que se encontraba viajando a la Sierra Gorda de Querétaro para encontrarse con los ciudadanos de esa entidad.

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