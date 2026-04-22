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Migraña: el dolor silencioso que impacta la vida diaria

Esta enfermedad figura entre las principales causas de revisión médica

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Tus migrañas pueden estar vinculadas a los niveles de contaminación de tu ciudad, según un estudio
Afectaciones por la migraña. (Canva)

La migraña es una de los padecimientos más comunes en las personas, caracterizándose por un dolor pulsátil que, por lo general, se presenta en un solo lado de la cabeza.

Puede durar entre 4 y 72 horas, alcanzando una intensidad que va de moderada a severa, lo que puede agravarse con la realización de actividad física.

Además del dolor, la gente que vive con migraña pueden experimentar otros síntomas como vómito, náuseas y sensibilidad a la luz o al ruido. De acuerdo con el doctor Felipe Arturo Vega Boada, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, estos episodios también pueden estar relacionados con distintos factores desencadenantes que varían en cada individuo.

Entre los principales detonantes se encuentran el estrés, los sustos, algunos alimentos como el chocolate, bebidas como el alcohol o el vino, así como ciertos olores. En el caso de las mujeres, el periodo menstrual también puede influir en la aparición de estas jaquecas.

Este malestar afecta principalmente a personas de entre 35 y 45 años, es decir, en una etapa considerada como altamente productiva. Las punzadas pueden ocasionar pérdida de horas laborales, disminución en el rendimiento e incluso ausencias en el trabajo debido a la intensidad de los síntomas.

Asimismo, esta condición puede impactar las relaciones familiares e interpersonales. Por su nivel de afectación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera una de las 20 enfermedades más importantes en términos de discapacidad en personas menores de 45 años.

Además, la cefalea figura entre las principales causas de revisión médica, ya que una tercera parte de las consultas neurológicas están relacionadas con ella.

Una mujer con cabello rojizo recostada de lado, con los ojos cerrados y el rostro contraído por el dolor, sus manos cubren parte de su cabeza
Migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de dolores de cabeza

Migraña (jaqueca)

  • Generalmente comienza en la pubertad y afecta sobre todo a personas de entre 35 y 45 años.
  • Es más común en mujeres que en hombres.
  • Suele presentarse de forma recurrente durante gran parte de la vida adulta.
  • La frecuencia de los episodios varía: pueden ocurrir desde una vez al año hasta varias veces por semana.

Cefalea tensional

  • Puede estar asociada al estrés o a problemas en los músculos y huesos del cuello.
  • Se relaciona con la tensión o contractura en la zona del cuello y el cuero cabelludo.
  • Se percibe como una presión constante alrededor de la cabeza, similar a una banda, que puede extenderse hacia el cuello o provenir de él.
  • Se clasifica como episódica si ocurre menos de 15 días al mes, o crónica si supera esa frecuencia.
  • Cuando es episódica, los episodios pueden durar desde 30 minutos hasta 7 días.
  • Suele iniciar en la adolescencia y afecta más a mujeres.

Cefalea en racimos

  • Se distingue por ataques repetitivos, intensos y de corta duración.
  • El dolor se localiza en un solo lado de la cabeza.
  • Puede acompañarse de lagrimeo, congestión nasal en el lado afectado y caída del párpado.

¿Qué hacer?

  • Aunque no tiene cura, la migraña puede controlarse con tratamiento.
  • Además de medicamentos, es importante modificar hábitos y evitar factores desencadenantes.
  • Analgésicos como los antiinflamatorios pueden ser útiles si se toman al inicio de una crisis leve o moderada.
  • El uso excesivo de estos fármacos puede empeorar el dolor y generar dependencia.
  • Por ello, especialistas advierten sobre los riesgos de la automedicación.
  • La migraña puede ser incapacitante, por lo que es fundamental seguir las indicaciones médicas tras el diagnóstico.

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