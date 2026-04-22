Chamoyada de pepino: la bebida mexicana más refrescante y fácil para el calor

Cuando el calor aprieta y buscás una bebida ultra refrescante y con el sabor auténtico de México, nada como una buena chamoyada de pepino.
Este clásico de las calles mexicanas es una explosión de frescura, acidez y ese toque picante y salado que solo el chamoy y el chile en polvo pueden dar. Es ideal para chicos y grandes, perfecta para una tarde de verano o como opción diferente en reuniones y fiestas.
Lo mejor: es súper fácil de preparar, económica y se puede ajustar el dulzor y el picante a gusto de cada quien.
Receta de chamoyada de pepino
La base es pepino fresco licuado con jugo de limón, hielo, chamoy líquido y un toque de chile en polvo tipo Tajín. El resultado es una bebida granizada, verde, vibrante y con un sabor que invita a seguir tomando.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
Ingredientes
- 2 pepinos medianos (pelados y sin semillas)
- 1/3 taza de jugo de limón (aprox. 4 limones)
- 2 cucharadas de azúcar, miel o stevia (ajustar al gusto)
- 2 tazas de hielo
- 3 cucharadas de chamoy líquido (más extra para decorar)
- 2 cucharaditas de chile en polvo (Tajín o similar)
- Rodajas de pepino y limón para decorar (opcional)
Cómo hacer chamoyada de pepino, paso a paso
- Pelar los pepinos, cortar en trozos y colocar en la licuadora.
- Agregar jugo de limón, azúcar, hielo y 2 cucharadas de chamoy. Licuar hasta obtener una mezcla granizada, sin trozos grandes.
- Probar y ajustar dulzor o acidez si hace falta.
- En un vaso grande, poner un poco de chamoy en el fondo y en las paredes (puede girar el vaso para cubrir bien).
- Servir la mezcla de pepino, decorar con más chamoy por encima y espolvorear chile en polvo.
- Decorar con rodajas de pepino y limón si quieres, ¡y disfrutar bien fría!
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 vasos grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 55
- Grasas: 0 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 1 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según el endulzante y la cantidad de chamoy utilizada.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Lo ideal es consumirla recién hecha para aprovechar el efecto granizado y la frescura. Si la guardas en heladera, el hielo se derretirá, pero puedes volver a licuar antes de servir.