Chamoyada de pepino: la bebida mexicana más refrescante y fácil para el calor

Una vibrante chamoyada de pepino se sirve en un vaso grande, con chamoy líquido escurriendo por los bordes, decorada con una pajilla y una rodaja de pepino fresco, sobre un festivo fondo borroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el calor aprieta y buscás una bebida ultra refrescante y con el sabor auténtico de México, nada como una buena chamoyada de pepino.

Este clásico de las calles mexicanas es una explosión de frescura, acidez y ese toque picante y salado que solo el chamoy y el chile en polvo pueden dar. Es ideal para chicos y grandes, perfecta para una tarde de verano o como opción diferente en reuniones y fiestas.

Lo mejor: es súper fácil de preparar, económica y se puede ajustar el dulzor y el picante a gusto de cada quien.

Receta de chamoyada de pepino

La base es pepino fresco licuado con jugo de limón, hielo, chamoy líquido y un toque de chile en polvo tipo Tajín. El resultado es una bebida granizada, verde, vibrante y con un sabor que invita a seguir tomando.

Dos refrescantes chamoyadas de pepino con hielo triturado, cubiertas con chamoy líquido y chile en polvo, presentadas en vasos transparentes sobre un fondo fresco con gotas de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

2 pepinos medianos (pelados y sin semillas) 1/3 taza de jugo de limón (aprox. 4 limones) 2 cucharadas de azúcar, miel o stevia (ajustar al gusto) 2 tazas de hielo 3 cucharadas de chamoy líquido (más extra para decorar) 2 cucharaditas de chile en polvo (Tajín o similar) Rodajas de pepino y limón para decorar (opcional)

Cómo hacer chamoyada de pepino, paso a paso

Pelar los pepinos, cortar en trozos y colocar en la licuadora. Agregar jugo de limón, azúcar, hielo y 2 cucharadas de chamoy. Licuar hasta obtener una mezcla granizada, sin trozos grandes. Probar y ajustar dulzor o acidez si hace falta. En un vaso grande, poner un poco de chamoy en el fondo y en las paredes (puede girar el vaso para cubrir bien). Servir la mezcla de pepino, decorar con más chamoy por encima y espolvorear chile en polvo. Decorar con rodajas de pepino y limón si quieres, ¡y disfrutar bien fría!

Un vaso alto de chamoyada de pepino granizada, adornado con chamoy, chile en polvo, rodajas de pepino y limón, se presenta sobre un fondo veraniego y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 55

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 14 g

Proteínas: 1 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según el endulzante y la cantidad de chamoy utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirla recién hecha para aprovechar el efecto granizado y la frescura. Si la guardas en heladera, el hielo se derretirá, pero puedes volver a licuar antes de servir.