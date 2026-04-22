México

Chamoyada de pepino: la bebida mexicana más refrescante y fácil para el calor

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Chamoyada de pepino verde claro en un vaso, con salsa chamoy marrón oscuro goteando por los bordes. Una rodaja de pepino y una pajilla sobresalen. Fondo borroso con luces de colores.
Una vibrante chamoyada de pepino se sirve en un vaso grande, con chamoy líquido escurriendo por los bordes, decorada con una pajilla y una rodaja de pepino fresco, sobre un festivo fondo borroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el calor aprieta y buscás una bebida ultra refrescante y con el sabor auténtico de México, nada como una buena chamoyada de pepino.

Este clásico de las calles mexicanas es una explosión de frescura, acidez y ese toque picante y salado que solo el chamoy y el chile en polvo pueden dar. Es ideal para chicos y grandes, perfecta para una tarde de verano o como opción diferente en reuniones y fiestas.

Lo mejor: es súper fácil de preparar, económica y se puede ajustar el dulzor y el picante a gusto de cada quien.

Receta de chamoyada de pepino

La base es pepino fresco licuado con jugo de limón, hielo, chamoy líquido y un toque de chile en polvo tipo Tajín. El resultado es una bebida granizada, verde, vibrante y con un sabor que invita a seguir tomando.

Toma cenital de dos chamoyadas de pepino en vasos, con hielo, chamoy, chile en polvo y rodajas de pepino. Fondo azul claro con gotas de agua.
Dos refrescantes chamoyadas de pepino con hielo triturado, cubiertas con chamoy líquido y chile en polvo, presentadas en vasos transparentes sobre un fondo fresco con gotas de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

  1. 2 pepinos medianos (pelados y sin semillas)
  2. 1/3 taza de jugo de limón (aprox. 4 limones)
  3. 2 cucharadas de azúcar, miel o stevia (ajustar al gusto)
  4. 2 tazas de hielo
  5. 3 cucharadas de chamoy líquido (más extra para decorar)
  6. 2 cucharaditas de chile en polvo (Tajín o similar)
  7. Rodajas de pepino y limón para decorar (opcional)

Cómo hacer chamoyada de pepino, paso a paso

  1. Pelar los pepinos, cortar en trozos y colocar en la licuadora.
  2. Agregar jugo de limón, azúcar, hielo y 2 cucharadas de chamoy. Licuar hasta obtener una mezcla granizada, sin trozos grandes.
  3. Probar y ajustar dulzor o acidez si hace falta.
  4. En un vaso grande, poner un poco de chamoy en el fondo y en las paredes (puede girar el vaso para cubrir bien).
  5. Servir la mezcla de pepino, decorar con más chamoy por encima y espolvorear chile en polvo.
  6. Decorar con rodajas de pepino y limón si quieres, ¡y disfrutar bien fría!
Vaso alto de chamoyada de pepino granizada con chamoy en las paredes, borde con chile en polvo, y rodajas de pepino y limón sobre hielo, con un fondo bokeh veraniego colorido.
Un vaso alto de chamoyada de pepino granizada, adornado con chamoy, chile en polvo, rodajas de pepino y limón, se presenta sobre un fondo veraniego y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 55
  • Grasas: 0 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 1 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según el endulzante y la cantidad de chamoy utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirla recién hecha para aprovechar el efecto granizado y la frescura. Si la guardas en heladera, el hielo se derretirá, pero puedes volver a licuar antes de servir.

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