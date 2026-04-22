Feria Turística del Mundo Maya 2026, “K’íiwik” impulsará el multidestino cultural

La Feria Turística del Mundo Maya 2026, “K’íiwik”, abrirá sus puertas del 2 al 5 de junio de 2026 en Mérida, Yucatán, con el objetivo de fortalecer el turismo cultural, comunitario y sostenible en la región.

El evento plantea consolidar al Mundo Maya como un multidestino competitivo en el escenario internacional, alentando la cooperación regional y la vinculación de comunidades con el mercado global, de acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Turismo federal (Sectur).

El encuentro reunirá a más de 200 compradores internacionales y 100 empresas procedentes de nueve destinos participantes. La sede será el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Sectur informa que esta feria constituye la única plataforma internacional del sector dedicada exclusivamente a experiencias de identidad local, rutas temáticas, talleres y gastronomía tradicional.

La inauguración estuvo encabezada por Miguel Aguiñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de Sectur, en representación de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, y por Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. En la presentación participó también Ana Beatriz González Romero de la Roca, secretaria técnica permanente de la Organización Mundo Maya.

Aguiñiga Rodríguez sostuvo que "K’íiwik representa una herramienta estratégica de política cultural nacional que posiciona a México y a la región del Mundo Maya a nivel internacional, al tiempo que potencia nuestros atractivos turísticos y fortalece la integración con países como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, consolidando la marca como un multidestino competitivo a nivel global".

La feria permitirá la promoción de experiencias reales ante operadores turísticos internacionales, así como la integración de comunidades locales a la dinámica turística global.

El evento significa un paso decisivo hacia la consolidación de la región como un solo destino turístico. Señaló la importancia de presentar al Mundo Maya como un multidestino accesible, diversificado y cercano, con riqueza cultural y opciones para distintos tipos de viaje.

Turismo comunitario y sostenibilidad como ejes de la feria

Uno de los ejes de K’íiwik será la promoción del turismo comunitario y sostenible. Aguiñiga Rodríguez subrayó que fortalecer este modelo permite diversificar la oferta turística y atender una demanda internacional creciente de experiencias auténticas, que contribuyen a la preservación cultural y al bienestar local en el sureste mexicano y el resto de la región maya.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, envió un mensaje en video durante el acto de presentación. Díaz Mena dijo que la entidad se enorgullece de albergar la feria internacional después de 12 años, al representar una oportunidad para generar alianzas y promover nuevas experiencias bajo un enfoque de sostenibilidad.

Mundo Maya apuesta por la colaboración regional

Ana Beatriz González Romero de la Roca, secretaria técnica permanente de la Organización Mundo Maya, subrayó que esta instancia conformada por los ministerios de turismo de los cinco países mantiene desde hace más de treinta años el compromiso de preservar y promover el patrimonio cultural y natural de la civilización maya.

La edición 2026 de K’íiwik tendrá como sede principal el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde se concentrará la oferta turística de nueve destinos y se prevé una asistencia internacional significativa.

Sectur sostiene que el evento reforzará la integración, la competitividad y la proyección mundial de la región maya, con énfasis en el turismo sostenible y en la generación de beneficios directos para las comunidades locales.