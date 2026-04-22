Así avanza la construcción del Puente “La Mexiquense” que conectará con el AIFA

Así avanza la construcción del Puente "La Mexiquense" en el Edomex (X/ @SEMOV_Edomex)

El Gobierno del Estado de México mantiene una serie de obras en curso, una de las más relevantes para mejorar la movilidad es la construcción del Puente “La Mexiquense”, la cual mejorará la conexión vial hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además, beneficiará a otros municipios como Coacalco.

Recientemente, la Secretaría de Movilidad (Semov Edomex) actualizó información sobre esta obra, la construcción del puente registra avances significativos como parte de una obra permanente orientada a mejorar la conectividad con el AIFA.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, esta infraestructura beneficiará de manera directa a más de 15 mil habitantes de Tecámac y Ecatepec, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado en la región.

¿Cómo va la obra del Puente La Mexiquense?

La Secretaría de Movilidad del Edomex publicó avances de la construcción del Puente La Mexiquense. Se observa el progreso en las estructuras elevadas de concreto, edificios industriales y vehículos. También se muestran trabajadores con equipo de seguridad, como cascos y chalecos, realizando tareas de doblado y ensamblaje de varillas de acero. (Semov Edomex)

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, precisó que el proyecto cuenta con una inversión de 484.4 millones de pesos y se realiza sobre la Vialidad Mexiquense, facilitando la conexión entre cinco municipios: Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

Para acelerar el ritmo de los trabajos, las labores se desarrollan durante las 24 horas del día, personal especializado sigue ejecutando el montaje de las trabes en horario nocturno, lo que permite minimizar el impacto en el tráfico vehicular de la zona.

El director general de Vialidad, Juda Levi Apolinar Trujillo, explicó que la obra está compuesta por dos cuerpos independientes paralelos, estructurados a partir de trabes tipo cajón apoyadas en columnas de concreto prefabricado.

Este diseño busca garantizar niveles óptimos de seguridad, resistencia y durabilidad. Cada cuerpo del puente tendrá una longitud de 523 metros y se integrará a los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, configurando un corredor estratégico sin peaje para el acceso al AIFA.

Así avanza la obra del puente "La Mexiquense" (X/ @SEMOV_Edomex)

Residentes de la zona, como Nayelli Sánchez y David Tapia, subrayaron los beneficios que traerá el puente, al facilitar la comunicación entre comunidades y aliviar la congestión vehicular en los accesos principales. El avance de esta obra forma parte del proyecto “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Alistan inauguración del Tren Suburbano - AIFA

El Tren Suburbano conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir del domingo 26 de abril, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el cambio de fecha y la realización de la ceremonia de apertura ese día.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado indicó que la obra enfrentó postergaciones tanto por manifestaciones de pobladores durante la construcción como por la necesidad de ultimar detalles en la certificación técnica y pruebas de seguridad en la etapa final. El titular de la Agencia de Trenes, Andrés Lajous, comunicó el cierre de inspecciones técnicas el 14 de abril tras un recorrido con representantes de Banobras, Trenes MX, la Defensa Nacional y empresas contratistas.