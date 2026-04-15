México

INAH refuerza histórico sitio arqueológico de Yucatán ante paso del Tren Maya

Entre octubre y diciembre de 2025 se realizaron labores tras detectarse saqueos y deterioro grave en los basamentos y muros

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Trabajadores con chalecos de seguridad y cascos consolidan estructuras de piedra en el sitio arqueológico de Chichan Panadero, Yucatán, bajo un cielo azul y árboles
Especialistas del INAH consolidan el juego de pelota del sitio arqueológico de Chichan Panadero, en Yucatán. La intervención respondió a la urgencia de proteger su arquitectura original, tras detectarse saqueos y deterioro grave en los basamentos y muros. (INAH)

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron trabajos de consolidación preventiva en el juego de pelota del sitio arqueológico de Chichan Panadero en Yucatán.

Ubicado a las afueras de Poxilá, en el municipio de Umán, entre octubre y diciembre de 2025 se realizaron labores para reforzar la estructura de los dos basamentos paralelos y el cabezal sur, como parte del proyecto de salvamento arqueológico en el Servicio Ferroviario de Carga en el Tren Maya.

La intervención en el sitio, datado entre 800 y 300 a.C., respondió a la urgencia de proteger su arquitectura original, tras detectarse saqueos y deterioro grave en los basamentos y muros. Los trabajos se realizaron en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, para reestructurar el área y garantizar la conservación del polígono de protección.

Vista aérea de un sitio arqueológico con dos estructuras rectangulares paralelas de piedra clara y una tercera más pequeña al fondo, rodeadas de tierra excavada y vegetación
Especialistas del INAH realizaron trabajos de consolidación preventiva en el juego de pelota del sitio arqueológico de Chichan Panadero en Yucatán. El proceso de restauración contó con la participación de la comunidad local de Poxilá. (INAH)

El hallazgo de este juego de pelota ocurrió en 2024 durante labores de prospección. Al documentar su estado, los especialistas optaron por una consolidación que incluyó limpieza profunda, rectificación de medidas y restauración de los elementos estructurales, con el objetivo de recuperar la volumetría original y asegurar la estabilidad del conjunto.

Durante la excavación, los arqueólogos constataron que no había suficientes restos de la banqueta en talud, un elemento característico en otros juegos de pelota de la época. Esta ausencia llevó a la hipótesis de que la forma de jugar pudo haber determinado la arquitectura particular del sitio, diferenciándolo de estructuras similares halladas en el periodo Clásico Temprano en lugares como Oxkintok y Cobá.

El conjunto arquitectónico está compuesto por dos basamentos paralelos de 15.50 metros por 4.90 metros y un cabezal sur de 10.4 metros por 5.7 metros, según detalló la arqueóloga Yomara Cardeña Carballido. La cancha mide 15.50 metros de largo por 4.50 metros de ancho, y su configuración refleja prácticas constructivas y de juego propias del Preclásico Medio.

Vista aérea de un sitio arqueológico con dos montículos paralelos de roca clara sobre tierra. Una excavación en el centro y una persona pequeña abajo a la derecha
El INAH consolida el juego de pelota prehispánico de Chichan Panadero en Yucatán, una estructura del Preclásico Medio crucial para entender las costumbres mayas, como parte de las labores de salvamento del Tren Maya. (INAH)

La consolidación preventiva de Chichan Panadero ha generado información valiosa para comprender la evolución de los juegos de pelota en el área maya. Los expertos ahora analizan cómo estas estructuras se integraban a la vida comunitaria y cuáles eran las dinámicas sociales y rituales asociadas a su uso.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, remarcó: “Se trata de cuidar el patrimonio con rigor, para que estos vestigios sigan aportando conocimiento sobre nuestra historia y mantengan su valor para las comunidades y para el país”.

El proceso de restauración contó con la participación de la comunidad local de Poxilá. Durante los trabajos, habitantes del área colaboraron en tareas de reforestación con especies nativas, en coordinación con la Mesa Ambiental de la Defensa, contribuyendo así a la protección ecológica y cultural del sitio.

Vista aérea de un sitio arqueológico mostrando dos estructuras rectangulares paralelas hechas de piedra y rellenas de grava, sobre un terreno terroso con rocas
Especialistas del INAH realizaron trabajos de consolidación preventiva en el juego de pelota del sitio arqueológico de Chichan Panadero, Yucatán, datado entre 800 y 300 a.C. (INAH)

El juego de pelota de Chichan Panadero representa una pieza clave para el estudio de la arquitectura y las costumbres del Preclásico maya en el noroeste de Yucatán. Su consolidación y análisis abren nuevas líneas para entender cómo el entorno y las prácticas sociales modelaron estos espacios rituales, que hoy siguen revelando detalles sobre el pasado profundo de la región.

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