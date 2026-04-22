Este es el alimento que los expertos llaman “la fuente de la juventud de la naturaleza” y seguramente tienes en tu cocina

Las investigaciones destacan cómo su consumo habitual apoya la memoria, la elasticidad de la dermis y la prevención de dolencias comunes con el paso de los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas en nutrición señalan a un alimento común en la dieta mediterránea como la “fuente natural de la juventud” por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, respaldadas por estudios científicos.

Se trata del aceite de oliva extra virgen el cual contiene altos niveles de polifenoles, vitamina E y ácidos grasos monoinsaturados, compuestos que ayudan a proteger las células del daño oxidativo, uno de los principales factores relacionados con el envejecimiento celular.

Diversas investigaciones asocian el consumo regular de aceite de oliva con factores que ayudan a retrasar el envejecimiento natural.

Aquí te contamos por qué nutricionistas y médicos lo recomiendan como parte esencial de la dieta mediterránea y lo consideran un alimento clave para mantener la salud y favorecer la longevidad.

El aceite de oliva extra virgen se destaca como fuente natural de juventud gracias a sus potentes antioxidantes y ácidos grasos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios antienvejecimiento del aceite de oliva

Los beneficios antienvejecimiento del aceite de oliva, de acuerdo con diversos estudios publicados en el portal científico Redalyc, incluyen los siguientes:

Protección celular: El aceite de oliva extra virgen es rico en polifenoles y vitamina E, antioxidantes que neutralizan los radicales libres y previenen el daño celular, factor clave en el envejecimiento.

Salud cardiovascular: Su contenido de ácidos grasos monoinsaturados ayuda a reducir el colesterol LDL (“malo”) y aumentar el HDL (“bueno”), lo que disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, frecuente con la edad.

Efecto antiinflamatorio: Los compuestos fenólicos del aceite de oliva reducen la inflamación crónica, un proceso relacionado con el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades como artritis, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Mejora de la función cognitiva: Estudios observan que el consumo regular de aceite de oliva puede retrasar el deterioro cognitivo y proteger contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Salud de la piel: Los antioxidantes y ácidos grasos del aceite de oliva favorecen la hidratación, elasticidad y reparación de la piel, ayudando a retrasar la aparición de arrugas y otros signos visibles del envejecimiento.

Prevención de enfermedades metabólicas: Su consumo regular se asocia con menor incidencia de síndrome metabólico, obesidad y resistencia a la insulina, condiciones que suelen aumentar con la edad.

Diversos estudios asocian el consumo regular de aceite de oliva con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejor salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir aceite de oliva para obtener sus beneficios antienvejecimiento

Para obtener los beneficios antienvejecimiento del aceite de oliva, especialistas en nutrición recomiendan lo siguiente:

Preferir aceite de oliva extra virgen. Esta variedad conserva la mayor cantidad de polifenoles, vitamina E y compuestos antioxidantes, responsables de sus efectos protectores.

Consumirlo crudo siempre que sea posible. El aceite de oliva extra virgen mantiene sus propiedades cuando se usa en ensaladas, verduras, pan o platos ya cocidos. El calor excesivo puede reducir su contenido de antioxidantes.

Usar entre una y tres cucharadas al día. Diversos estudios indican que este rango es suficiente para obtener beneficios en salud cardiovascular, función cognitiva y protección celular.

Sustituir otras grasas menos saludables. Reemplazar mantequilla, margarina o aceites refinados por aceite de oliva extra virgen ayuda a mejorar el perfil de grasas en la dieta.

Almacenarlo en lugar fresco y oscuro. La luz y el calor aceleran la oxidación y pérdida de compuestos beneficiosos.

Evitar el consumo con azúcares añadidos o ultraprocesados. Los beneficios del aceite de oliva son mayores cuando forma parte de una alimentación balanceada y natural, como la dieta mediterránea.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas recomendaciones permiten aprovechar al máximo los efectos antienvejecimiento del aceite de oliva y favorecer la salud a largo plazo.