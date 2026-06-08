Elecciones Coahuila 2026: ¿PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM perderán su registro? Esto se sabe

Una urna electoral transparente, parcialmente llena de boletas, se presenta en primer plano mientras los logos difuminados del PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Verde se observan en el fondo, simbolizando su posible salida del reparto estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la elección del este 7 de junio en Coahuila, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) quedaron por debajo del 3% de la votación válida emitida, umbral que la legislación electoral del estado establece como mínimo para conservar financiamiento público estatal y acceso a cargos de representación proporcional.

Con el 94.37% de las actas capturadas al corte de medianoche del este 8 de junio, los tres partidos registran 2.13%, 2.60% y 2.00%, respectivamente, y la tendencia es prácticamente irreversible.

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Los tres son partidos nacionales, por lo que su registro ante el INE no está en riesgo por completo, según lo que establece el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo que la ley sí les retira es el financiamiento público estatal y el derecho a participar en la asignación de diputaciones plurinominales.

Una urna electoral con boletas en primer plano y un mapa de México de fondo, destacando Coahuila en verde y rojo, simboliza los resultados de las elecciones y la victoria del PRI-UDC en el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación sería diferente para partido local México Avante, que competía por primera vez y quedó con apenas 0.57% y enfrenta la consecuencia más severa: la cancelación de su registro estatal, conforme al Artículo 78 del mismo código, que establece la pérdida del registro para los partidos locales que no alcancen el 3% de la votación válida emitida.

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Lo que dice la ley

El Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es preciso. El Artículo 28, párrafo 2, establece textualmente que los partidos políticos nacionales “perderán el derecho al otorgamiento de financiamiento público estatal, en los términos del presente Código, cuando no alcancen en la última elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, al menos, tres por ciento de la votación válida emitida”.

El PRI encabeza las votaciones.

Las consecuencias van más allá del dinero. El Artículo 18 señala que “se asignará una diputación a todo aquel partido político que haya obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida”. Sin ese umbral, el PAN, el Verde y MC quedan fuera de la asignación de diputaciones plurinominales.

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El Artículo 19, numeral 3b, extiende la misma regla a los municipios: los partidos “deberán obtener, por lo menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en el Municipio correspondiente” para acceder a regidurías de representación proporcional.

PREP, resultados al corte de la medianoche. (Captura de pantalla/PREP Coahuila)

En la práctica, los tres partidos quedarían sin recursos públicos estatales, sin diputados plurinominales y sin regidores de representación proporcional en Coahuila, al menos hasta que puedan revertir el resultado en una elección posterior.

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La ley contempla un escenario adicional. El Artículo 27 establece que si un partido nacional pierde su registro ante el INE, pero en la última elección local obtuvo al menos el 3% y postuló candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios y distritos, puede solicitar su reconversión como partido local. Al quedar los tres partidos por debajo del 3%, esa puerta también quedaría cerrada para ellos en Coahuila.

PREP, resultados al corte de la medianoche. (Captura de pantalla/PREP Coahuila)

El caso de México Avante

Para México Avante, cuyo registro local sí está en juego, el proceso es más severo. El Artículo 81 establece que la cancelación extingue la personalidad jurídica del partido, aunque sus dirigentes deberán cumplir las obligaciones de fiscalización y liquidar su patrimonio. El Artículo 82 precisa que el dinero remanente será adjudicado al patrimonio del Estado y canalizado al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila. La declaratoria de pérdida de registro, conforme al Artículo 80, deberá publicarse en el Periódico Oficial.

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No es la primera vez que Coahuila ve desaparecer partidos por no alcanzar el umbral legal. Entre 2017 y 2026, el estado ha visto extinguirse ocho partidos políticos locales.

El desplome del PAN: de casi ganar la gubernatura a caer al quinto lugar

El caso del PAN es el que más contraste genera. En 2017 estuvo a punto de ganar la gubernatura de Coahuila y fue durante años la segunda fuerza política del estado.

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Jorge Romero, presidente nacional del PAN. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En la elección local de 2023 compitió dentro de la coalición PRI-PAN-PRD, que ganó los 16 distritos de mayoría relativa, y obtuvo cinco diputaciones. En ese proceso superó el 6% de la votación, aunque esa cifra correspondió a la alianza, no a su votación propia.

Esta vez el PAN compitió solo, por decisión de la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero, en una ruptura con el PRI anunciada meses antes. El resultado fue un desplome al quinto lugar de las preferencias electorales locales, detrás del PRI-UDC, PT-Morena, Nuevas Ideas, PVEM.

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La propia dirigencia nacional reconoció la derrota en un comunicado emitido la noche del este 7 de junio. Acción Nacional admitió que los resultados “representan un llamado a fortalecer aún más la identidad, estructura y crecimiento propio del Partido después de varios años de dinámicas electorales locales marcadas por alianzas”, y subrayó que el escenario de Coahuila “responde a condiciones particulares de la entidad y no refleja el contexto nacional”.

Movimiento Ciudadano también registró un resultado magro. En la elección local de 2023 obtuvo apenas entre 2.03% y 2.07% de la votación válida para diputaciones locales, lo que ya lo había dejado sin prerrogativas estatales. Esta vez repite la misma historia con 2.00%, sin haber podido remontar en ninguno de los 16 distritos.

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En contraste, Nuevas Ideas, partido local de nueva creación que competía por primera vez, obtuvo el 5.95%, conservó su registro y se convirtió en la tercera fuerza política del estado.

Los cómputos oficiales que determinarán los resultados definitivos arrancan el miércoles este 10 de junio.