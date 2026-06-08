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PAN reconoce derrota tras resultados de la elección en Coahuila

El blanquiazul descartó que el resultado refleje una crisis nacional y afirmó que mantiene crecimiento político a nivel federal

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Jorge Romero, presidente nacional del PAN. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
Jorge Romero, presidente nacional del PAN. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El Partido Acción Nacional (PAN) reconoció su derrota en Coahuila y admitió que los resultados de la elección del este 7 de junio obligan al partido a “duplicar el esfuerzo” y fortalecer su identidad propia, luego de años de depender de alianzas electorales para mantener presencia en el estado.

Con el 85% de las actas computadas, el PAN registraba apenas el 2.17% de los votos, por debajo del umbral del 3% requerido para conservar prerrogativas estatales.

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El partido emitió un comunicado en donde reconoció que los resultados “representan un llamado a fortalecer aún más la identidad, estructura y crecimiento propio del Partido después de varios años de dinámicas electorales locales marcadas por alianzas”.

La referencia fue precisa. En la elección local de 2023, el PAN compitió dentro de la coalición PRI-PAN-PRD, que ganó los 16 distritos de mayoría relativa. De ese resultado, el blanquiazul se llevó cinco diputaciones y superó el 6% de la votación, aunque esa cifra correspondió a la alianza. Esta vez fue solo, por decisión de la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero, y el resultado lo dejaría fuera del Congreso local.

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El PRI encabeza las votaciones.
El PRI encabeza las votaciones.

El desplome fue contundente. En 2017, el PAN estuvo a punto de ganar la gubernatura de Coahuila y fue la segunda fuerza política del estado durante años. Este 7 de junio quedó en séptimo lugar de las preferencias electorales locales, detrás del PRI-UDC, PT-Morena, Nuevas Ideas, Verde, Movimiento Ciudadano y México Avante.

El PAN descarta una crisis nacional y pone la mira en 2027

La dirigencia nacional del PAN se apresuró a separar el resultado local del escenario federal. En su comunicado, Acción Nacional subrayó que el contexto local de Coahuila es profundamente distinto al escenario nacional, “donde el PAN mantiene una tendencia clara de crecimiento y consolidación como la principal alternativa frente a Morena”.

El partido sostuvo que los resultados en Coahuila “dejan lecciones importantes sobre la necesidad de seguir construyendo una opción política con mayor cercanía ciudadana, perfiles competitivos y una identidad plenamente reconocible para las y los electores”.

Elecciones Coahuila 2026.
Elecciones Coahuila 2026.

La dirigencia reconoció y agradeció el trabajo de los panistas de Coahuila y destacó que, “como nunca antes, el Comité Ejecutivo Nacional y los 32 Comités Estatales estuvieron presentes en la entidad acompañando a la militancia, respaldando candidaturas y fortaleciendo territorialmente al Partido”.

Acción Nacional aseguró que seguirá “fortaleciendo su apertura a la ciudadanía, impulsando nuevos liderazgos y consolidando gobiernos humanistas y de resultados en todo el país”.

El partido cerró su comunicado con la vista en la siguiente batalla: seguirá “trabajando con visión de largo plazo rumbo al 2027, convencido de que millones de mexicanas y mexicanos buscan una alternativa democrática frente al oficialismo y frente al deterioro que vive el país”.

El PAN arriesgó sus prerrogativas en Coahuila al quedar bajo el 3%

Con el resultado preliminar del PREP, el PAN quedó por debajo del umbral del 3% de la votación válida establecido por la legislación electoral de Coahuila. Eso significa que el partido se arriesga perder sus prerrogativas estatales: financiamiento público local, representación ante el Instituto Electoral de Coahuila y acceso a radio y televisión en el estado.

Dibujo estilo acuarela del mapa del estado de Coahuila en tonos azules y verdes, rodeado por seis urnas electorales grises con boletas marcadas.
La ilustración de acuarela muestra el mapa del estado de Coahuila en el centro, rodeado por seis urnas electorales con boletas marcadas, simbolizando el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma situación enfrentaron Movimiento Ciudadano, con 2.00%, y el Partido Verde, con 2.59%.

El partido local México Avante, que competía por primera vez, quedó con apenas 0.58% y perdió su registro estatal de forma directa, conforme al Artículo 78 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece la cancelación del registro para los partidos locales que no alcancen el 3% de la votación válida emitida.

En contraste, Nuevas Ideas, el otro partido local de nueva creación, obtuvo el 5.88% y no solo conservó su registro, sino que se convirtió en la tercera fuerza política del estado, por encima del PAN, el Verde y Movimiento Ciudadano. Los cómputos oficiales que determinarán los resultados definitivos arrancan el miércoles este 10 de junio.

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