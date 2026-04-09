“Cámara de Diputados: Urgen políticas para frenar el suicidio y elevar la salud mental en México

Participantes y ponentes asisten al 1er Foro Internacional en Prevención del Suicidio, un evento crucial celebrado en la Cámara de Diputados para abordar la problemática.

El suicidio se consolida como un problema creciente de salud pública en México, donde la falta de una legislación específica impide articular estrategias preventivas efectivas y agrava sus consecuencias en comunidades y familias.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth Maricela Silva Andraca, resalta la urgencia de legislar en la materia, mientras especialistas advierten que la ausencia de una política pública integral mantiene la prioridad de la salud mental en un nivel bajo, perpetuando un fenómeno cuya incidencia afecta a jóvenes, niñas, niños, adultos y sectores vulnerables.

En 2024, México registraron 8.556 suicidios, de acuerdo con cifras del Inegi, una tendencia que replica el patrón global identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): cada año, 727 mil personas mueren por suicidio en el mundo, lo que convierte a esta conducta en una de las principales causas de muerte, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años, grupo donde en 2021 fue la tercera causa a nivel mundial.

El suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes

Durante la inauguración del Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios, la diputada Silva Andraca planteó que el suicidio tiene raíces multifactoriales. Entre sus causas directas, la diputada señaló crisis personales, episodios de alto estrés por motivos familiares o laborales y la presencia de enfermedades físicas o dolor crónico. Además, identificó la depresión, la ansiedad y el consumo de alcohol y otras sustancias como factores que suelen entrelazarse con la conducta suicida.

La legisladora del PVEM subraya que la problemática no distingue edades. Aunque se asocia a jóvenes, el fenómeno también impacta de forma grave a personas de 30 a 44 años. Silva Andraca advierte: “El suicidio es un fenómeno sumamente complejo y comprenderlo exige reconocer la profunda desesperación que atraviesan muchas personas”.

Según el Inegi, en México se distribuye por todo el país sin distinguir sexo ni condición social. La diputada destaca que factores estructurales como la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades y los desastres naturales también inciden de manera directa en el bienestar emocional. Incluso, la diputada agrega que los efectos del cambio climático aparecen hoy entre los elementos que contribuyen al estrés extremo.

Deficiencias en la atención y llamado a una ley nacional de prevención

Para la doctora Eufrosina Castillo Arroyo, de la Coalición Nacional en Prevención del Suicidio (Conapresu), el suicidio ya es un tema de salud pública en México con huellas profundas en el núcleo familiar, social y comunitario. Advierte un incremento especialmente fuerte en niñas, niños, jóvenes y personas en condiciones de vulnerabilidad.

Castillo Arroyo estima urgente pasar de “esfuerzos dispersos a una política pública integral, coordinada y con enfoque preventivo”, ya que en la actualidad México carece de una normativa que articule la prevención, atención y seguimiento de los riesgos de suicidio.

La propuesta de los especialistas consiste en crear una ley que establezca un sistema nacional para la prevención del suicidio. Este modelo articularía la acción entre sectores de salud, educación, desarrollo social y organizaciones civiles, así como la creación de redes comunitarias de apoyo, líneas telefónicas de atención accesible, programas escolares de bienestar emocional y sistemas de registro a través de un observatorio nacional.