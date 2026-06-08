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Beca Rita Cetina: qué beneficiarios reciben su pago mañana 9 de junio

El depósito del bimestre mayo-junio llega a estudiantes de secundaria pública con dispersión en la tarjeta del Banco del Bienestar para evitar filas en sucursales

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La Beca Rita Cetina es un programa federal del Gobierno de México para estudiantes de educación básica en escuelas públicas.
La Beca Rita Cetina es un programa federal del Gobierno de México para estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

La Beca Rita Cetina es un programa federal del Gobierno de México dirigido a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas.

Su objetivo principal es apoyar económicamente a las familias para evitar la deserción escolar y ayudar a cubrir gastos como útiles, uniformes, libros y traslados.

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Durante este mes se están llevando a cabo los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio por lo que es importante estar la pendiente para saber el día en que recibirás tu apoyo.

Una madre y su hijo adolescente sentados en una mesa, mirando una laptop abierta. La pantalla muestra el logo y nombre de la Beca Rita Cetina. El hijo sostiene documentos.
El apoyo de la Beca Rita Cetina se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar y entrega $1,900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago mañana martes 9 de junio

Como mencionamos antes el depósito de la Beca Rita Cetina avanza con el calendario escalonado y este martes 9 de junio corresponde el pago a estudiantes cuya CURP inicia con las letras N, Ñ, O, P, Q.

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El apoyo se dispersa directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar donde el programa hace entrega de los mil 900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria pública inscrito y suma $700 pesos adicionales por cada alumno cuando hay más de un beneficiario en la misma familia.

Los recursos se destinan a gastos vinculados con la permanencia escolar, como transporte, materiales o alimentación.

Como es bien sabido, la dispersión se organiza por la letra inicial de la CURP para repartir los depósitos durante varios días y reducir la afluencia en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Para cobrar sin contratiempos, la tarjeta debe estar activa y la información personal registrada, actualizada.

Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2026

  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z
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Cómo saber si ya me llegó el deposito de mi beca Rita Cetina

Para saber si ya te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina, puedes seguir estos pasos:

1. Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar

El pago de la beca se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar registrada durante tu trámite. Puedes consultar tu saldo:

  • En un cajero automático del Banco del Bienestar.
  • En ventanilla de cualquier sucursal.
  • Usando la app o banca en línea del Banco del Bienestar (si tienes acceso).

2. Consulta en línea el estatus de tu beca

  • Ingresa a la página oficial de la beca: becaritacetina.gob.mx
  • Busca la sección para consultar el estatus del pago o usuario beneficiario.
  • Ingresa tu CURP y los datos requeridos para verificar si el depósito ya fue realizado.

3. Verifica con tu escuela

Algunas escuelas publican listas o informan a las familias cuando ya se han liberado los pagos de la beca. Consulta con la dirección o el área de becas de tu plantel.

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