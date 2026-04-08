Facundo habla sobre el rumor de que Lorena Herrera era hombre y lanza confesión que enciende críticas: “Yo pensaba que sí”

La polémica entre Facundo y Lorena Herrera resurge por nuevos comentarios del conductor sobre la identidad de la actriz. - (La Casa de los Famosos México / Televisa)

El conductor Facundo volvió a colocarse en el ojo del huracán tras retomar un tema que generó polémica desde hace años: los comentarios sobre la identidad de Lorena Herrera. Durante un reciente encuentro con medios, el presentador intentó restar importancia a sus declaraciones pasadas.

Entre risas y momentos incómodos, el también comediante aseguró que todo formaba parte de una broma, aunque reconoció que la situación llegó a escalar más de lo esperado. Sus palabras no pasaron desapercibidas y reactivaron el debate público.

La controversia, que surgió desde principios de los años 2000, demuestra que ciertos dichos en el entretenimiento pueden mantenerse vigentes por años, especialmente cuando involucran temas sensibles.

“Yo pensaba que sí”: la frase que volvió a desatar la polémica

Facundo minimiza sus declaraciones pasadas, pero admite que la broma sobre Lorena Herrera escaló y provocó molestia. - (Foto: Instagram)

En su conversación con la prensa, Facundo revivió el momento con declaraciones que generaron reacciones inmediatas. “Pues es que yo pensaba que sí… pero no, que sí era broma”, dijo entre risas, en referencia al rumor.

El conductor también admitió que la situación llegó a incomodar a Herrera: “Hasta que ya me quería demandar, ya me estaba enojada”, expresó, reconociendo que el tema dejó de ser un simple chiste.

Aunque intentó suavizar el tono, sus palabras volvieron a encender críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que se retome un asunto que ya había causado molestia en el pasado.

Un conflicto que nació en televisión y nunca se apagó

La controversia, originada en el programa Barra Libre a inicios de los 2000, sigue latente en el mundo del espectáculo mexicano. (Foto: Instagram / @facufacundo)

El origen de esta historia se remonta al programa Barra Libre, donde ambos protagonizaron una pelea simulada que derivó en declaraciones posteriores del conductor.

Tras ese episodio, Facundo afirmó que la actriz “había nacido hombre”, lo que detonó rumores que se expandieron rápidamente y llevaron a especulaciones públicas durante años.

Aunque con el tiempo se aclaró que todo formaba parte de un engaño televisivo, el impacto mediático fue suficiente para que el tema permaneciera en la memoria colectiva.

Lorena Herrera no olvida y advierte posibles acciones legales

El caso evidencia cómo ciertos comentarios en el entretenimiento pueden generar polémicas que perduran durante años en la opinión pública. (Instagram)

Por su parte, Lorena Herrera ha dejado claro en entrevistas recientes que no ha perdonado lo ocurrido y considera que el conductor debería agradecer que no procedió legalmente.

La actriz ha señalado que el rumor trascendió más allá del programa y aún hay personas que lo creen, lo que afecta su imagen pública. Incluso advirtió que podría tomar medidas en cualquier momento.

Aunque hasta ahora no ha iniciado un proceso, su postura mantiene viva la tensión. Mientras tanto, las recientes declaraciones de Facundo vuelven a colocar el tema en el centro del espectáculo, recordando que algunas polémicas nunca terminan de cerrarse.