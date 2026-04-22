México

Martha Figueroa desata polémica al destapar la ruptura entre Danna, Belinda y Kenia Os en su colaboración musical

Declaraciones en podcast sacuden a fans mientras las artistas aclaran el estado real de su relación y proyectos musicales

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Una colaboración que es muy esperado por los fans
La periodista Martha Figueroa reveló los presuntos motivos detrás de la fallida colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, generando alto interés en redes sociales. - (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

La periodista Martha Figueroa reveló detalles sobre una fallida colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, generando una ola de reacciones en redes. Según lo comentado en un podcast, el proyecto no prosperó debido a diferencias creativas entre las intérpretes.

De acuerdo con el relato, el tema inicialmente pertenecía a Kenia Os, pero las posturas sobre la forma de trabajar y tomar decisiones marcaron distancia entre ellas. La conversación evidenció visiones opuestas dentro del proceso creativo, lo que habría complicado el avance del tema.

Mientras estas versiones circulan, el público sigue atento a cualquier confirmación oficial. La situación toma relevancia porque previamente las tres artistas habían dejado entrever la posibilidad de una colaboración conjunta.

Diferencias que frenaron la canción

(IG: @applemusic)
Durante el podcast, Martha Figueroa explicó que Kenia Os intervenía constantemente a través de su equipo y disquera, a diferencia de sus colegas. - (IG: @applemusic)

Durante el podcast, Martha Figueroa explicó que las diferencias surgieron desde el enfoque profesional de cada una. “No se entendieron”, relató, al describir los desacuerdos que comenzaron a surgir en el estudio.

Uno de los puntos clave habría sido la toma de decisiones. Según la periodista, Kenia Os consultaba constantemente con su equipo y disquera, mientras que Danna y Belinda optaban por un control más directo sobre el proyecto.

La situación escaló hasta una decisión definitiva, marcando el momento en que el proyecto original se vino abajo.

El proyecto cambió de rumbo

Collage de tres imágenes: Danna en primer plano con ropa oscura, Kenia Os con un top brillante y plumas azules, y un círculo central con Danna y Belinda caminando
Danna se pronuncia sobre su relación con Kenia Os y Belinda, desmintiendo las especulaciones de conflicto y destacando su postura profesional en la industria musical. (Instagram / Captura de pantalla)

Tras la salida de Kenia Os, el tema original fue descartado. La canción, que inicialmente le pertenecía, quedó fuera junto con su participación en la colaboración.

En su lugar, Danna y Belinda continuaron trabajando en un nuevo material. Este giro implicó rehacer parte del proceso creativo y apostar por una propuesta distinta.

Actualmente, ambas artistas afinan los últimos detalles de su colaboración, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

La versión de Danna: sin conflictos

Danna y Belinda continúan trabajando en un nuevo material conjunto, generando gran expectativa y conversación entre sus seguidores. - (TikTok/Danna)
Danna y Belinda continúan trabajando en un nuevo material conjunto, generando gran expectativa y conversación entre sus seguidores. - (TikTok/Danna)

Ante la polémica, Danna aclaró que no existe ningún conflicto con Kenia Os. La cantante aseguró que su relación se mantiene en buenos términos, desmintiendo cualquier enemistad.

Además, explicó que la esperada colaboración entre las tres no está cancelada, sino en pausa por cuestiones administrativas. Según sus palabras, el tema sigue contemplado para un futuro lanzamiento.

Mientras tanto, el sencillo con Belinda será el primero en ver la luz. Con esto, la narrativa queda dividida entre lo revelado por Martha Figueroa y la postura oficial de la artista, manteniendo viva la conversación entre los fans.

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