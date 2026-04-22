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¿Qué dice la carta que Sheinbaum envió a Estados Unidos sobre el caso de agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua?

El fallecimiento de dos agentes de la CIA en un operativo antinarco en la Sierra de Chihuahua genera tensión diplomática entre México y Estados Unidos

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El fallecimiento de dos agentes de la CIA en un operativo antinarco en la Sierra de Chihuahua genera tensión diplomática entre México y Estados Unidos.| REUTERS/Raquel Cunha/File Photo
El fallecimiento de dos agentes de la CIA en un operativo antinarco en la Sierra de Chihuahua genera tensión diplomática entre México y Estados Unidos.| REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

El fallecimiento de dos agentes de la CIA durante un operativo dirigido al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua motivó una respuesta inmediata por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien expresó la necesidad de esclarecer los hechos.

Entre las medidas adoptadas para obtener una explicación sobre la presencia y actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, la mandataria mencionó el envío de una carta formal.

Por instrucción de Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de Roberto Velasco, remitió una misiva al embajador de Estados Unidos.

México pide información sobre el operativo en Chihuahua a Estados Unidos

En el documento, el gobierno mexicano solicitó toda la información relativa al operativo y subrayó que la acción “no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado y de los entendimientos que tenemos con ellos—gobierno de Estados Unidos—”. La presidenta enfatizó que la situación representa un asunto de seguridad nacional y de soberanía, agregando que no puede considerarse un tema menor.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

La titular del Ejecutivo remarcó ante las autoridades estadounidenses y los gobiernos estatales que la cooperación debe realizarse estrictamente conforme al marco del entendimiento bilateral, así como a lo dispuesto en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Información en proceso...

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